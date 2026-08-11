Pogodowa sielanka zostanie zmącona tylko w 1 województwie

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Bez burz, intensywnych opadów deszczu i upałów - taka prognoza na środek tygodnia powinna ucieszyć większość Polaków. W kontekście nocy z 11 na 12 sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na

Mgłę, ograniczającą widzialność do 300 metrów, która może objawić się na północy i wschodzie kraj

Temperaturę minimalną od 6°C, 7°C na północnym wschodzie i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, około 10°C w centrum, do 15 stopni nad morzem.

Wiatr słaby, jedynie lokalnie wiejący z umiarkowaną prędkością.

Warunki, które będą z nami w nocy to dobry zwiastun tego, co będzie na nas czekało w ciągu dnia. Pogoda zachęci do spacerów i sportu na świeżym powietrzu.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 12 sierpnia

- W ciągu dnia, w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu - zapowiada Instytut w synoptycznej prognozie na środę, 12 sierpnia. Parasole mogą się przydać na Podlasiu. W pozostałych województwach trzeba wyjść z domu i cieszyć się z pięknej pogody.

Najcieplej będzie w okolicach Warszawy, Kielc, Katowic i Zielonej Góry - tam termometry powinny wskazać 24 stopnie Celsjusza. Chłodniej na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim - "tylko" 19 stopni. Pozostałe rejony to od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na środę IMGW nie zapowiada silnych podmuchów, jedynie miejscami na północy możemy odnotować porywisty wiatr.

Przyjemna pogoda zostanie z nami przynajmniej do piątku. Sobota zapowiada się na upalną. Polakom poprawi nastroje fakt, iż synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu i burz. Prognozy codziennie aktualizujemy w serwisie pogoda.se.pl.

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