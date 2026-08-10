Natychmiastowa zmiana w pogodzie. Złe wieści dla 4 województw

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-10 13:38

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na wtorek (11 sierpnia 2026 r.) dla Polski. Po upałach i burzach nie ma śladu, ale nie uwolnimy się w 100% od opadów deszczu! Eksperci wskazali województwa, których mieszkańcy i goście powinni mieć przy sobie parasole. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie trzeba się cieplej ubrać.

Kobieta idzie z białym parasolem podczas deszczu. O prognozie pogody na wtorek przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Opady deszczu w prognozie pogody

Zmiany w nowej prognozie pogody dla Polski

Nowy tydzień przywitaliśmy w towarzystwie alertów przed ostrzeżeniami i prognoz burzowych. Poniedziałek nie należy do najłatwiejszych, ale już wtorek rysuje się w przyjemniejszych barwach. Najpierw jednak trzeba przetrwać noc z 10 na 11 sierpnia, na którą IMGW zapowiada:

  • Przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, od zachodu zanikające. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz na wschodzie i północnym wschodzie do około 20 mm.
  • W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, początkowo na północnym wschodzie lokalnie do 100 km/h.
  • Temperatura minimalną od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 15°C w centrum, do 19 stopni na południu kraju.

Po niespokojnej nocy, w ciągu dnia większość Polaków odetchnie. Wtorek będzie zdominowane przez warunki, które kojarzą nam się z przyjemnym latem.

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 11 sierpnia

Na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dużo spokojniejszą pogodę od tej, która straszyła Polaków w pierwszych godzinach tego tygodnia. Parasole przydadzą się w województwach:

  • podlaskim
  • warmińsko-mazurskim
  • pomorskim
  • zachodniopomorskim

- Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty wiatr, na północy w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu do 60 km/h, północno-zachodni - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 11 sierpnia.

Na Zachodnim Pomorzu i Podlasiu temperatury maksymalne mogą nie "dobić" do 20 stopni Celsjusza i tam lepiej mieć przy sobie cieplejszą odzież. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, w Małopolsce, Śląsku i Opolszczyźnie - tam termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 24-25 stopni Celsjusza. W centrum kraju 21-23 stopnie. 

Przyjemne temperatury zostaną z nami przynajmniej do 13 sierpnia. Powrót upałów zapowiadany jest na weekend. Do tych prognoz będziemy wracać w "Super Expressie". 

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