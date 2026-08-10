Natychmiastowa zmiana w pogodzie. Złe wieści dla 4 województw

Zmiany w nowej prognozie pogody dla Polski

Nowy tydzień przywitaliśmy w towarzystwie alertów przed ostrzeżeniami i prognoz burzowych. Poniedziałek nie należy do najłatwiejszych, ale już wtorek rysuje się w przyjemniejszych barwach. Najpierw jednak trzeba przetrwać noc z 10 na 11 sierpnia, na którą IMGW zapowiada:

Przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, od zachodu zanikające. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz na wschodzie i północnym wschodzie do około 20 mm.

W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, początkowo na północnym wschodzie lokalnie do 100 km/h.

Temperatura minimalną od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 15°C w centrum, do 19 stopni na południu kraju.

Po niespokojnej nocy, w ciągu dnia większość Polaków odetchnie. Wtorek będzie zdominowane przez warunki, które kojarzą nam się z przyjemnym latem.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 11 sierpnia

Na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dużo spokojniejszą pogodę od tej, która straszyła Polaków w pierwszych godzinach tego tygodnia. Parasole przydadzą się w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim

zachodniopomorskim

- Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty wiatr, na północy w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu do 60 km/h, północno-zachodni - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 11 sierpnia.

Na Zachodnim Pomorzu i Podlasiu temperatury maksymalne mogą nie "dobić" do 20 stopni Celsjusza i tam lepiej mieć przy sobie cieplejszą odzież. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, w Małopolsce, Śląsku i Opolszczyźnie - tam termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 24-25 stopni Celsjusza. W centrum kraju 21-23 stopnie.

Przyjemne temperatury zostaną z nami przynajmniej do 13 sierpnia. Powrót upałów zapowiadany jest na weekend. Do tych prognoz będziemy wracać w "Super Expressie".