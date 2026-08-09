Zapowiadają rychły powrót pogodowego koszmaru! A już było tak dobrze

Nowa prognoza pogody dla Polski

Wracamy do ostrzeżeń, sprawdzania regionów zagrożonych burzami i alertami przed upałami. Tak w skrócie można podsumować nową prognozę IMGW dla naszego kraju. Na noc z 9 na 10 sierpnia, synoptycy zapowiadają:

Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia po północy przelotnych opadów deszczu.

Wiatr słaby, na północy i zachodzie okresami umiarkowany, porywisty, przeważnie z kierunków południowych.

Temperatura minimalna od 11 - 14 stopni na wschodzie i południu do 18-19 stopni miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Chłodniej jedynie w kotlinach karpackich, od 8°C do 10 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc jest zaledwie delikatną zapowiedzią tego, co nas czeka w ciągu dnia. O przyjemnych warunkach z soboty nie będzie śladu.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 10 sierpnia

Na początku tygodnia tylko na południowym wschodzie kraju będzie względnie spokojnie. W okolicach Rzeszowa termometry pokażą wprawdzie ok. 30-31 stopni, ale ten rejon będzie wolny od burz i opadów deszczu. A co z resztą?

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii, przez centrum, po południowy zachód kraju i tam wysokość opadu do 20-25 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 10 sierpnia.

W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 90 km/h. Mało tego, Instytut opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Pomarańczowe alerty obowiązują (możliwe są aktualizacje) w województwach:

dolnośląskim

lubuskim

zachodniopomorskim

Na południu i na zachodzie Polski termometry mogą pokazać 32-33 stopnie Celsjusza. Od upałów wolne będą północne rejony - Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury i Podlasie. Zalecamy obserwowanie ostrzeżeń i lokalnych prognoz. Takowe będziemy również aktualizować w "Super Expressie".

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