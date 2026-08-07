Ochłodzenie w Polsce, ale nie wszędzie. Eksperci przestrzegają przed tym

W sobotę 8 sierpnia 2026 w Polsce nastąpi ochłodzenie, z temperaturami od 19°C na Pomorzu Wschodnim do 27°C na Podkarpaciu. W dzień spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie.

W nocy z soboty na niedzielę (8/9 sierpnia 2026) na północy kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 500 m. Minimalne temperatury wyniosą od 9°C na północy do 16°C na Podkarpaciu.

Pogoda na sobotę 8 sierpnia 2026

Jaka będzie pogoda w sobotę 8 sierpnia? Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19°C na Pomorzu Wschodnim, około 23°C w centrum, do 27°C na Podkarpaciu.

- Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych – przekazuje IMGW.

Noc z soboty na niedzielę 8/9 sierpnia 2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę 8/9 sierpnia 2026 będzie bezchmurnie lub może wystąpić zachmurzenie małe. Jednak synoptycy ostrzegają przed mgłami, które mogą pojawić się na północy kraju. Szczególnie uważać powinni kierowcy,

Na północy miejscami krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m – czytamy na stronie IMGW.

W nocy najcieplej na Podkarpaciu, tam do 16°C.

Temperatura minimalna od 9°C na północy, około 13°C w centrum, do 16°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, z przewagą kierunków wschodnich – podaje IMGW.

Jeszcze dziś (piątek, 7 sierpnia) czekają nas burze.

Dziś burze prognozowane są od centrum po południowo-wschodnią Polskę. Najlepsze warunki do ich rozwoju wystąpią głównie w woj. małopolskim i podkarpackim, a przed południem także w świętokrzyskim i na wschodzie śląskiego- informuje IMGW.