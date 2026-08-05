IMGW aktualizuje ostrzeżenia! Nawet 40 stopni, a w 11 województwach jeszcze to

Coraz gorsza pogoda w Polsce. IMGW aktualizuje ostrzeżenia trzeciego stopnia
Potwierdzają się nieciekawe prognozy dla naszego kraju. Już we wtorek sygnalizowaliśmy w "Super Expressie", że środa będzie prawdziwym starciem upałów z burzami i innymi groźnymi zjawiskami meteo. W środku tygodnia IMGW zaktualizował alerty i obecnie mapa Polski jest cała w dwóch kolorach.
Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach:
- podkarpackim,
- lubelskim,
- świętokrzyskim,
- łódzkim,
- śląskim,
- opolskim
- oraz w częściach woj.: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, a także małopolskiego.
Alerty III stopnia pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek, a na obszarze ich występowania prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31 do nawet 38 stopni oraz temperaturę minimalną w nocy od 18 do 23 stopni Celsjusza.
Gdzie są pomarańczowe alerty?
Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są woj. wielkopolskie oraz częściowo województwa:
- mazowieckie,
- zachodniopomorskie,
- lubuskie,
- kujawsko-pomorskie,
- podlaskie,
- dolnośląskie
- i małopolskie.
Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 stopni. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.
Natomiast najniższy stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuję na północy kraju - w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 stopni. Alerty utrzymają się do godz. 20 w środę.
Burze również dają się we znaki.
Z kolei ostrzeżeniami II stopnia przed burzami objęte są województwa:
- zachodniopomorskie,
- pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- kujawsko-pomorskie,
- dolnośląskie
- oraz częściowo woj.: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, opolskie, a także wielkopolskie.
W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ponadto w województwie lubuskim oraz części wielkopolskiego aktywny będzie alert I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.
Ostrzeżenia przed burzami, w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranku. W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi, od godz. 14 w środę do czwartku rano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego obowiązywać będą alerty hydrologiczne I stopnia.
Jak przekazał Instytut, cytowany przez Polską Agencję Prasową - „w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”. „W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych” - podkreślono.
W środowym wpisie na platformie X IMGW poinformował, że temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum, do nawet 40 st. C na południowym wschodzie. - Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h - dodał Instytut.
Co oznaczają ostrzeżenia meteo i hydro od IMGW?
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
Ostrzeżeń pogodowych nie wolno bagatelizować. Zalecamy ostrożność, obserwowanie komunikatów i zapoznanie się z instrukcjami RCB, jak postępować w czasie burz i upałów. Sytuację pogodową w Polsce cały czas monitorujemy w "Super Expressie".