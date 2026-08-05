IMGW aktualizuje ostrzeżenia! Nawet 40 stopni, a w 11 województwach jeszcze to

Coraz gorsza pogoda w Polsce. IMGW aktualizuje ostrzeżenia trzeciego stopnia

Potwierdzają się nieciekawe prognozy dla naszego kraju. Już we wtorek sygnalizowaliśmy w "Super Expressie", że środa będzie prawdziwym starciem upałów z burzami i innymi groźnymi zjawiskami meteo. W środku tygodnia IMGW zaktualizował alerty i obecnie mapa Polski jest cała w dwóch kolorach.

Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach:

podkarpackim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

łódzkim,

śląskim,

opolskim

oraz w częściach woj.: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, a także małopolskiego.

Alerty III stopnia pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek, a na obszarze ich występowania prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31 do nawet 38 stopni oraz temperaturę minimalną w nocy od 18 do 23 stopni Celsjusza.

Gdzie są pomarańczowe alerty?

Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są woj. wielkopolskie oraz częściowo województwa:

mazowieckie,

zachodniopomorskie,

lubuskie,

kujawsko-pomorskie,

podlaskie,

dolnośląskie

i małopolskie.

Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 stopni. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.

Natomiast najniższy stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuję na północy kraju - w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 stopni. Alerty utrzymają się do godz. 20 w środę.

Burze również dają się we znaki.

Z kolei ostrzeżeniami II stopnia przed burzami objęte są województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie,

dolnośląskie

oraz częściowo woj.: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, opolskie, a także wielkopolskie.

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ponadto w województwie lubuskim oraz części wielkopolskiego aktywny będzie alert I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Ostrzeżenia przed burzami, w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranku. W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi, od godz. 14 w środę do czwartku rano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego obowiązywać będą alerty hydrologiczne I stopnia.

Jak przekazał Instytut, cytowany przez Polską Agencję Prasową - „w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”. „W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych” - podkreślono.

W środowym wpisie na platformie X IMGW poinformował, że temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum, do nawet 40 st. C na południowym wschodzie. - Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h - dodał Instytut.

Co oznaczają ostrzeżenia meteo i hydro od IMGW?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

Ostrzeżeń pogodowych nie wolno bagatelizować. Zalecamy ostrożność, obserwowanie komunikatów i zapoznanie się z instrukcjami RCB, jak postępować w czasie burz i upałów. Sytuację pogodową w Polsce cały czas monitorujemy w "Super Expressie".