Starcie tropikalnych upałów z burzami. W tych 6 województwach będzie najgorzej

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Przed nami bardzo trudny dzień pod względem pogodowym. Do naszego kraju powracają afrykańskie upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokolorował na czerwono województwa: podkarpackie, lubelskie i małopolskie. To właśnie tam ma być najgoręcej. Zanim jednak przeanalizujemy to, co nas czeka w ciągu dnia, zerknijmy na prognozy na najbliższą noc. IMGW zapowiada:

Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie również burze. Suma opadów w centrum i na północnym wschodzie do około 20 mm.

Nad morzem miejscami umiarkowany wiatr, w obszarach podgórskich Karpat okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Temperaturę minimalną od 15 stopni na północy do 20°C na południu.

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Synoptycy nie mają wątpliwości - 4 sierpnia nie będzie spokojnym dniem. Wręcz przeciwnie, przydadzą się parasole i trzeba będzie skorzystać ze sposobów na schładzanie organizmu. Jak to wygląda we szczegółach?

- Miejscami przelotne opady deszczu, a w górach, na zachodzie i północnym wschodzie lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm, a w Tatrach do 25 mm. Wiatr będzie łaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Bieszczad porywisty, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - wylicza IMGW.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz mamy prognozuje się dla województw:

zachodniopomorskiego

lubuskiego

małopolskiego

Temperatury maksymalne na poziomie 35-37 stopni odnotujemy w województwach:

podkarpackim

lubelskim

świętokrzyskim

małopolskim

śląskim

Temperatury powyżej 30 stopni będą straszyć również mieszkańców centralnej, zachodniej i południowo zachodniej Polski. Wolne od upałów pozostaną jedynie Pomorze oraz północne rejony województwa podlaskiego. Zalecamy ostrożność, obserwowanie komunikatów meteo i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa znajdują się instrukcje, jak postępować w czasie burz i upałów.

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie