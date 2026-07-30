Cała Polska w alertach. Tutaj na czerwono! „Zagrożenie życia”

Jak podaje IMGW, czeka nas upalny piątek, miejscami wystąpią burze. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże.

Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na ogół od 10 mm do 15 mm, w czasie burz lokalnie do około 30 mm – podaje IMGW.

Będzie gorąco, temperatura maksymalna od 28°C na Pomorzu, około 30°C, 34°C na przeważającym obszarze kraju do 36°C miejscami w centrum.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 80 km/h, a na południowym zachodzie lokalnie do 90 km/h – podaje IMGW.

Alerty IMGW

Wydano alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżeniami objęta jest niemal cała Polska.

⚠️ Aktualizacja ostrzeżeń IMGW-PIB🌡️⛈️ Obowiązuje 17 ostrzeżeń meteorologicznych przed upałem i burzami.🔴 3. stopień przed upałem obowiązuje w części woj. lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.🟠 2. stopień obejmuje rozległy obszar zachodniej, centralnej,… pic.twitter.com/Z09VFCW4kL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 30, 2026

Najwyższy, trzeci oznaczony kolorem czerwonym stopień oznacza, że„przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody na znacznym obszarze lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności”.

Noc z piątku na sobotę 31 lipca/1 sierpnia

Z informacji przekazanych przez IMGW, w nocy z piątku na sobotę 31 lipca/1 sierpnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów.

- Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm -czytamy.

To będzie ciepła noc! Jak wskazują eksperci, temperatura minimalna od 16°C miejscami na północy do 21°C na południu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h, na zachodzie lokalnie do około 100 km/h.