Cała Polska w alertach. Tutaj na czerwono! „Zagrożenie życia”

Jak podaje IMGW, czeka nas upalny piątek, miejscami wystąpią burze. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże.
Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na ogół od 10 mm do 15 mm, w czasie burz lokalnie do około 30 mm – podaje IMGW.
Będzie gorąco, temperatura maksymalna od 28°C na Pomorzu, około 30°C, 34°C na przeważającym obszarze kraju do 36°C miejscami w centrum.
Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 80 km/h, a na południowym zachodzie lokalnie do 90 km/h – podaje IMGW.
Alerty IMGW
Wydano alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżeniami objęta jest niemal cała Polska.
Najwyższy, trzeci oznaczony kolorem czerwonym stopień oznacza, że„przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody na znacznym obszarze lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności”.
Noc z piątku na sobotę 31 lipca/1 sierpnia
Z informacji przekazanych przez IMGW, w nocy z piątku na sobotę 31 lipca/1 sierpnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów.
- Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm -czytamy.
To będzie ciepła noc! Jak wskazują eksperci, temperatura minimalna od 16°C miejscami na północy do 21°C na południu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h, na zachodzie lokalnie do około 100 km/h.