Piekielne upały uderzą w Polskę! Nowe mapy pokazują, gdzie skwar będzie najbardziej dotkliwy

oprac. Agnieszka Przystaś
2026-07-30 17:29

Nadchodzące dni przyniosą Polsce piekielne upały, które mogą okazać się wyjątkowo dokuczliwe dla mieszkańców miast. Jak sprawdzić, w którym miejscach jest najgoręcej?

Zmęczona upałem kobieta siedzi na ławce z butelką wody. O prognozach skwaru przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Zdjęcie poglądowe/ Wygenerowane przez AI Kobieta na ławce w parku trzymająca butelkę wody podczas upału.

Kiedy termometry pokażą rekordowo wysokie wartości, wiele osób mówi wprost, że temperatura w ich najbliższym otoczeniu jest znacznie wyższa niż w prognozach ogólnych. To zjawisko, znane jako miejska wyspa ciepła, sprawia, że obszary gęsto zabudowane, pozbawione zieleni i zbiorników wodnych, nagrzewają się do granic możliwości, stając się prawdziwymi pułapkami termicznymi.

Nie każdy jednak wie, że istnieją interaktywne mapy klimatu miejskiego udostępniane przez Meteo.pl, gdzie mieszkańcy i władze samorządowe mogą sprawdzić, gdzie skwar będzie najbardziej dotkliwy. Dostępne są dla wybranych polskich miast, takich jak: Warszawa, Włocławek, Płock i Elbląg.

Pozwalają one na weryfikację nie tylko temperatury powietrza, ale także komfortu cieplnego, nasłonecznienia, a nawet ryzyka powodziowego, co może być kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia w obliczu nadciągającej fali gorąca.

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Warto pamiętać, że prognozy meteorologiczne często nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Różnice w warunkach termicznych mogą być kolosalne nawet na niewielkim obszarze miasta. Gęstość zabudowy, brak zieleni i wody oraz intensywne nasłonecznienie sprawiają, że niektóre części polskich miast stają się prawdziwymi piekarnikami. „Dwa miejsca oddalone od siebie o kilka kilometrów mogą mieć zupełnie inne warunki termiczne” – tłumaczy Maciej Wrona, prezes spółki Meteo.pl. Ta dysproporcja jest kluczowa dla komfortu i zdrowia mieszkańców, zwłaszcza tych narażonych na upały.

Upał w Szczecinie
Galeria zdjęć 31

Piekielne upały w miastach: Jak sprawdzić, gdzie jest najgorzej?

Dzięki zaawansowanym technologiom, można precyzyjnie monitorować lokalne różnice. Interaktywne mapy klimatu miejskiego pozwalają na weryfikację szeregu kluczowych pomiarów. Na mapach sprawdzimy m.in. aktualną temperaturę powietrza i powierzchni, a także wskaźnik miejskiej wyspy ciepła, obrazujący przegrzanie obszaru. Dostępne są też dane dotyczące komfortu cieplnego UTCI, który uwzględnia temperaturę, wilgotność i wiatr, dając pełniejszy obraz odczuwalnych warunków.

Mapy oferują też informacje o opadach i ryzyku powodziowym, co jest istotne w kontekście gwałtownych burz. Użytkownicy mogą sprawdzić nasłonecznienie i cień, co ułatwia planowanie aktywności na zewnątrz. Dostępne są także dane o jakości powietrza, szczególnie ważne w upalne dni.

Rozwiązanie ma na celu nie tylko informowanie mieszkańców, ale wspieranie zarządzających miastami w walce ze zmianami klimatu. W przyszłości narzędzia dostarczą szczegółowych informacji, umożliwiając analizę lokalnych obszarów przegrzewania, stresu cieplnego, warunków przewietrzania oraz wpływu zieleni miejskiej.

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