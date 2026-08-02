Nieznośny skwar i burze w 6 województwach! Tu zagrożenie będzie największe

IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Polski

Pogoda wciąż daje się we znaki Polakom. Na południu i na południowym wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia (czerwony alarm) IMGW przed upałami. Najnowsze prognozy wskazują, że Małopolska, Lubelszczyzna i Podkarpacie będą objęte wspominanymi komunikatami do 5 sierpnia. Również analizy na najbliższe godziny nie są w 100% optymistyczne. Na noc z 2 na 3 sierpnia Instytut zapowiada:

Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze.

Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na północy, około 15°C w centrum i nad morzem, do 19 stopni na południowym wschodzie.

W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 3 sierpnia 2026

Początek tygodnia przyniesie ze sobą gorącą pogodę. W wielu rejonach Polski przydadzą się parasole. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości - niebezpieczne zjawiska atmosferyczne nie mają wakacji.

- Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 3 sierpnia.

W poniedziałek burze mogą się pojawić w województwach:

mazowieckim

lubelskim

świętokrzyskim

podkarpackim

małopolskim

śląskim

Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Śląsku, Opolszczyźnie i w województwie małopolskim. Tam termometry mogą pokazać nawet 33 stopni Celsjusza. Upałów nie odnotujemy jedynie na północy, północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Mieszkańcy Suwałk, Gdańska, Koszalina i Olsztyna mogą liczyć na przyjemne wartości - od 23 do 26 stopni.

Z prognoz IMGW wynika, że kolejne dni przyniosą jeszcze gorętsze temperatury. Południowy wschód kraju odczuje tropikalny upał na poziomie 36-37 stopni. Do prognoz na kolejne dni sierpnia będziemy wracać w "Super Expressie".

Rozwiąż quiz o pogodzie: Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Następne pytanie