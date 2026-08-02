Nieznośny skwar i burze w 6 województwach! Tu zagrożenie będzie największe

IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Polski
Pogoda wciąż daje się we znaki Polakom. Na południu i na południowym wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia (czerwony alarm) IMGW przed upałami. Najnowsze prognozy wskazują, że Małopolska, Lubelszczyzna i Podkarpacie będą objęte wspominanymi komunikatami do 5 sierpnia. Również analizy na najbliższe godziny nie są w 100% optymistyczne. Na noc z 2 na 3 sierpnia Instytut zapowiada:
- Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze.
- Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na północy, około 15°C w centrum i nad morzem, do 19 stopni na południowym wschodzie.
- W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.
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Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 3 sierpnia 2026
Początek tygodnia przyniesie ze sobą gorącą pogodę. W wielu rejonach Polski przydadzą się parasole. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości - niebezpieczne zjawiska atmosferyczne nie mają wakacji.
- Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 3 sierpnia.
W poniedziałek burze mogą się pojawić w województwach:
- mazowieckim
- lubelskim
- świętokrzyskim
- podkarpackim
- małopolskim
- śląskim
Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Śląsku, Opolszczyźnie i w województwie małopolskim. Tam termometry mogą pokazać nawet 33 stopni Celsjusza. Upałów nie odnotujemy jedynie na północy, północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Mieszkańcy Suwałk, Gdańska, Koszalina i Olsztyna mogą liczyć na przyjemne wartości - od 23 do 26 stopni.
Z prognoz IMGW wynika, że kolejne dni przyniosą jeszcze gorętsze temperatury. Południowy wschód kraju odczuje tropikalny upał na poziomie 36-37 stopni. Do prognoz na kolejne dni sierpnia będziemy wracać w "Super Expressie".