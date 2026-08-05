Znikąd nadziei! Bezlitosna pogoda opanuje cały kraj. Nie tylko upały i burze

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-05 13:37

Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na czwartek (6 sierpnia 2026 r.) nie wygląda dobrze, a wręcz przeciwnie. Synoptycy zapowiadają kolejną porcję upałów, burz z gradem i ulewnych deszczów. na tym nie koniec! Wygląda na to, że paskudne warunki opanują niemal cały kraj. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie trzeba bardzo uważać.

Gęste, ciemne chmury burzowe oświetlone promieniami słońca. O prognozie burz i upałów przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Burzowe chmury zwiastują niebezpieczną pogodę

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Od początku tygodnia alarmujemy czytelników "Super Expressu" o trudnych warunkach pogodowych w naszym kraju. Niestety, kolejny dzień nie przyniesie wytchnienia. Już w najbliższych godzinach zmierzymy się ze zjawiskiem znanym pod nazwą "tropikalna noc". Na wspominaną noc z 5 na 6 sierpnia IMGW zapowiada:

  • Zachmurzenie umiarkowane i duże (za wyjątkiem południowego wschodu) oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów podczas burz do około 40 mm.
  • W czasie burz wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h. W czasie burz w Sudetach wiatr w porywach do około 80 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 19°C do 24 stopni, jedynie lokalnie nad morzem 18°C. W rejonach podgórskich Karpat od 17°C do 20°C, a w dolinach górskich lokalnie około 15 stopni Celsjusza.

24 stopnie w nocy mówią bardzo wiele. To dopiero przedsmak tego, co nas czeka w czwartek. Gorące temperatury nie będą jedynym problemem.

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada czwartek, 6 sierpnia

W czwartek Polacy z pewnością nie ruszą masowo na spacery. Pogoda będzie zachęcała przede wszystkim do pozostania w domach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wylicza niebezpieczne zjawiska, z którymi zmierzą się ci, którzy będą musieli wyjść na zewnątrz.

- Postępujące z północnego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm. Większa intensywność zjawisk w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze dotrą na południowy wschód kraj - czytamy w synoptycznej prognozie IMGW na 6 sierpnia. 

Na tym nie koniec, ponieważ w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 90 km/h. Zalecamy ostrożność, zabezpieczenie cennych rzeczy i śledzenie komunikatów meteo. Alerty będziemy aktualizować m.in. w pogodowym oddziale "Super Expressu".

A co z temperaturami? Lokalnie, na południowym wschodzie odnotujemy iście afrykańskie warunki. Temperatury mogą pokazać do 40 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na południu kraju będzie nieco łagodniej, bo "tylko" 35 stopni, a w centrum 31. Jedynym względnie spokojnym województwem tego dnia będzie lubuskie - od 27 do 30 stopni i bez burzowych akcentów.

Nasza redakcja przypomina, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zamieściło na swoich stronach poradniki, jak postępować w czasie upałów i burz. Warto się z nimi zapoznać.

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