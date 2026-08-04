40 stopni na termometrach, a to dopiero początek! Zapowiadają pogodowy armagedon

Oto najnowsza prognoza pogody od IMGW

Początek sierpnia nie należy do spokojnych. Polacy brutalnie przekonują się, jakiego figla pogoda może spłatać w środku lata. Niestety, prognozy na kolejne godziny ponownie nie są optymistyczne. Już na noc z 4 na 5 sierpnia IMGW zapowiada:

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Sumę opadów podczas burz w zachodniej połowie kraju do 20 mm, na północnym wschodzie kraju od 10 mm do 20 mm.

Nad ranem na północnym wschodzie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W czasie burz porywy wiatru do około 90 km/h.

Temperaturę minimalną od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 20°C na przeważającym obszarze kraju, do 23 stopni na wschodzie.

W wielu rejonach naszego kraju będziemy mówić o tropikalnej nocy. Jest to niejako zapowiedź tego, co nas czeka w ciągu dnia.

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W środku tygodnia Polacy nie odetchną. Wręcz przeciwnie, mapa z ostrzeżeniami po raz kolejny zostanie pokolorowana na pomarańczowo i czerwono. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły w prognozie synoptycznej.

- Miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo zachmurzenie wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Po południu również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 25 mm. W czasie burz porywy wiatru do około 85 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 5 sierpnia.

To nie koniec - na południowym wschodzie temperatury maksymalne mogą "dobić" do 40 stopni Celsjusza. W centrum i na południu kraju termometry pokażą 36-38 stopni, a upały będą dokuczać mieszkańcom i turystom we wszystkich województwach. Przypominamy, że na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostępne są instrukcje, jak postępować w czasie burz i upałów. Aktualizację ostrzeżeń z 15:30 prezentujemy poniżej:

⚠️ Aktualizacja ostrzeżeń IMGW-PIB🌡️⛈️ Obowiązuje 20 ostrzeżeń meteorologicznych przed upałem i burzami.🔴 3. stopień przed upałem – centrum, południe i południowy wschód Polski.🟠 2. stopień – zachód, północny zachód i część północy.🟡 1. stopień – północ kraju.🌐… pic.twitter.com/KKDjyOj0eL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 4, 2026

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie