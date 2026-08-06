Nadciągają potężne burze! Jak nie piekielny upał, to nawałnice z gradem

Pogoda na piątek, 7 sierpnia
Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW w najnowszej prognozie na piątek (7 sierpnia) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu, południowym wschodzie i wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm – przekazuje IMGW.
Będzie ciepło, ale fala upałów, która nawiedziła Polskę w ostatnich dniach wyhamuje. Najcieplej będzie w centrum – tam do 26°C.
Temperatura maksymalna od 18°C, 21°C na Pomorzu, około 24°C w centrum, do 26°C na krańcach południowo-wschodnich – czytamy na stronie IMGW.
Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich, na południu i południowym wschodzie także północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.
Alerty RCB. Ostrzeżenie przed burzami
W czwartek RCB rozesłało alerty ostrzegające przed burzami, które obowiązują również w piątek, 7 sierpnia. Wysłano je do osób przebywających na terenie:
- woj. podkarpackiego;
- woj. lubelskiego;
- woj. dolnośląskiego;
- woj. opolskiego;
- woj. śląskiego;
- woj. świętokrzyskiego;
- woj. małopolskiego
- woj. warmińsko-mazurskiego;
- woj. podlaskiego;
- woj. mazowieckiego;
- woj. łódzkiego;
- woj. kujawsko-pomorskiego;
- części woj. pomorskiego
- części woj. wielkopolskiego
Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - takie komunikaty otrzymali odbiorcy.
Noc z piątku na sobotę 7/8 sierpnia
Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (7/8 sierpnia) zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza na północy i wschodzie, wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża miejscami słabe, przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 10°C miejscami na Pomorzu i na terenach podgórskich, około 13°C w centrum, do 16°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, przeważnie z kierunków północnych, na południu miejscami zmienny – czytamy.