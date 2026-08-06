Nadciągają potężne burze! Jak nie piekielny upał, to nawałnice z gradem

Pogoda na piątek, 7 sierpnia

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW w najnowszej prognozie na piątek (7 sierpnia) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu, południowym wschodzie i wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm – przekazuje IMGW.

Będzie ciepło, ale fala upałów, która nawiedziła Polskę w ostatnich dniach wyhamuje. Najcieplej będzie w centrum – tam do 26°C.

Temperatura maksymalna od 18°C, 21°C na Pomorzu, około 24°C w centrum, do 26°C na krańcach południowo-wschodnich – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich, na południu i południowym wschodzie także północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Alerty RCB. Ostrzeżenie przed burzami

W czwartek RCB rozesłało alerty ostrzegające przed burzami, które obowiązują również w piątek, 7 sierpnia. Wysłano je do osób przebywających na terenie:

woj. podkarpackiego;

woj. lubelskiego;

woj. dolnośląskiego;

woj. opolskiego;

woj. śląskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. małopolskiego

woj. warmińsko-mazurskiego;

woj. podlaskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. łódzkiego;

woj. kujawsko-pomorskiego;

części woj. pomorskiego

części woj. wielkopolskiego

Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - takie komunikaty otrzymali odbiorcy.

Noc z piątku na sobotę 7/8 sierpnia

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (7/8 sierpnia) zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza na północy i wschodzie, wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża miejscami słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 10°C miejscami na Pomorzu i na terenach podgórskich, około 13°C w centrum, do 16°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, przeważnie z kierunków północnych, na południu miejscami zmienny – czytamy.