Pogoda koszmarem Polaków. Jest nowy komunikat! "Przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB z 6 sierpnia 2026: Burze, silny wiatr i ulewne deszcze

Potwierdzają się niepokojące prognozy dla Polski. W czwartek do Polaków trafił Alert RCB. - Dziś i jutro (6/7.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:

woj. podkarpackiego;

woj. lubelskiego;

woj. dolnośląskiego;

woj. opolskiego;

woj. śląskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. małopolskiego

woj. warmińsko-mazurskiego;

woj. podlaskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. łódzkiego;

woj. kujawsko-pomorskiego;

części woj. pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski);

części woj. wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).

Rzeczywiście, prognozy na najbliższe godziny są fatalne. IMGW wskazuje, że najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum i na południu. Na południowym wschodzie termometry mogą pokazać do 38-39 stopni Celsjusza. Porywy wiatru w czasie burz mogą dochodzić do 90 km/h. Wszystko wskazuje na to, że niebezpieczna pogoda zostanie z nami dłużej.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:▪️woj. podkarpackiego;▪️woj.… pic.twitter.com/3w6syAjuWb— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 6, 2026

Piątek z kolejną dawką burz i deszczów

W alercie RCB czytamy, że niebezpieczne zjawiska zostaną z nami do piątku. Wszystko potwierdza synoptyczna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperci wskazują, że na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam grożą nam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

- Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm - wylicza IMGW. Na wyraźną poprawę pogody przyjdzie nam poczekać do weekendu.

8 i 9 sierpnia pogodowy przełom

Pod koniec pierwszej dekady sierpnia Polacy wreszcie odetchną. Na ten moment synoptycy kreślą scenariusz z odpoczynkiem od burz i deszczów, a 8 sierpnia temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 20 stopni na Podlasiu do 25 na południu kraju. Pod koniec weekendu wrócą upały w zachodniej Polsce, ale termometry nie powinny wskazać więcej niż 32-33 stopnie Celsjusza.

Do prognoz dla naszego kraju będziemy codziennie wracać w "Super Expressie".

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