Pogoda koszmarem Polaków. Jest nowy komunikat! "Przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB z 6 sierpnia 2026: Burze, silny wiatr i ulewne deszcze
Potwierdzają się niepokojące prognozy dla Polski. W czwartek do Polaków trafił Alert RCB. - Dziś i jutro (6/7.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:
- woj. podkarpackiego;
- woj. lubelskiego;
- woj. dolnośląskiego;
- woj. opolskiego;
- woj. śląskiego;
- woj. świętokrzyskiego;
- woj. małopolskiego
- woj. warmińsko-mazurskiego;
- woj. podlaskiego;
- woj. mazowieckiego;
- woj. łódzkiego;
- woj. kujawsko-pomorskiego;
- części woj. pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski);
- części woj. wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).
Rzeczywiście, prognozy na najbliższe godziny są fatalne. IMGW wskazuje, że najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum i na południu. Na południowym wschodzie termometry mogą pokazać do 38-39 stopni Celsjusza. Porywy wiatru w czasie burz mogą dochodzić do 90 km/h. Wszystko wskazuje na to, że niebezpieczna pogoda zostanie z nami dłużej.
Piątek z kolejną dawką burz i deszczów
W alercie RCB czytamy, że niebezpieczne zjawiska zostaną z nami do piątku. Wszystko potwierdza synoptyczna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperci wskazują, że na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam grożą nam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
- Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm - wylicza IMGW. Na wyraźną poprawę pogody przyjdzie nam poczekać do weekendu.
8 i 9 sierpnia pogodowy przełom
Pod koniec pierwszej dekady sierpnia Polacy wreszcie odetchną. Na ten moment synoptycy kreślą scenariusz z odpoczynkiem od burz i deszczów, a 8 sierpnia temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 20 stopni na Podlasiu do 25 na południu kraju. Pod koniec weekendu wrócą upały w zachodniej Polsce, ale termometry nie powinny wskazać więcej niż 32-33 stopnie Celsjusza.
Do prognoz dla naszego kraju będziemy codziennie wracać w "Super Expressie".