Pogoda zmieni się o 180 stopni. Po tych warunkach nie będzie śladu. Aż trudno uwierzyć w te liczby

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-07 14:45

Na początku sierpnia Polacy zdążyli się przyzwyczaić do nieprzyjemnej pogody z burzami i tropikalnymi upałami na czele. Tymczasem w prognozach na weekend widać wyraźną zmianę. Wygląda na to, że przyszedł długo wyczekiwany czas na chwilę oddechu. Najnowszą prognozę pogody od ekspertów z IMGW analizujemy poniże

Słońce przebijające się przez pomarańczowe chmury nad wodą. O pięknej pogodzie w weekend przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Słońce przejmie inicjatywę na niebie. Nowa prognoza pogody

Sierpień pełen burz i tropikalnych upałów

W pierwszym tygodniu sierpnia prognozy, publikowane m.in. w "Super Expressie" były pełne ostrzeżeń, burz i upałów. Wielu naszych czytelników dopytywało, kiedy jest szansa na poprawę pogody. Wyraźny sygnał znajdujemy w synoptycznej prognozie IMGW na najbliższy weekend. Wiele wskazuje na to, że 8 sierpnia może być najprzyjemniejszym jak dotąd dniem tego miesiąca. Parasole pójdą w odstawkę i wreszcie nie trzeba będzie się chować po domach w obawie przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Zdecydowanie przyjemniejsze wartości odczytamy z termometrów.

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Wyraźna zmiana w pogodzie. Przed nami piękny weekend w Polsce

Nowa synoptyczna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 8 sierpnia jest przeciwieństwem tego, o czym pisaliśmy na początku tygodnia. - W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23°C w centrum, do 27 stopni Celsjusza na Podkarpaciu - wskazuje IMGW.

Eksperci od pogody ani słowem nie wspominają o burzach, opadach deszczu, czy upałach. Zalecane są dłuższe spacery, aktywność na świeżym powietrzu i złapanie oddechu po ostatnich, trudnych dniach.

W niedzielę upały mogą powrócić do zachodniej i południowo zachodniej Polski, ale temperatury tylko minimalnie przekroczą 30 stopni Celsjusza. Poza tym warunki atmosferyczne będą bardzo przyjemne i - podobnie jak w przypadku soboty - sprzyjające aktywności poza domem.

Pogoda popsuje się 10 sierpnia

Wartko korzystać z ładnej pogody, ponieważ już na początku tygodnia powrócą burze, deszcze lokalne opady gradu i 33-stopniowe upały. Z prognozy 5-dniowej wynika, że najgorzej będzie na południu i na południowym zachodzie kraju. Analizy meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie". Zalecamy też śledzenie ostrzeżeń na mapach IMGW i nie lekceważenie lokalnych alertów.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła?
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