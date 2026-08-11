Nowy rok szkolny przywitamy taką pogodą. Prognoza od św. Łucji mówi o zmianie

Artykuł opisuje ludową metodę prognozowania pogody na cały rok, opartą na obserwacjach od św. Łucji (13 grudnia) do Wigilii.

Każdy dzień od 13 do 24 grudnia odpowiada pogodzie w kolejnych miesiącach roku.

Zgodnie z tą prognozą, wrzesień będzie początkowo pochmurny z mżawką, a pod koniec miesiąca pojawią się przejaśnienia.

Pogoda od św. Łucji. Jak prognozować pogodę?

Najpierw słów kilka o samej metodzie – jest pewien sposób, który pozwala samemu przewidzieć pogodę! Jest on bardzo łatwy, wymaga jedynie codziennych obserwacji pogody od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii.

Analiza wyników też jest niezwykle prosta – jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd. Dlaczego ważne są akurat te konkretne dni, a nie inne? Być może jest to związane z tym, że dawniej 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Wiąże się z tym przysłowie:

„Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Ludowa prognoza "Od św. Łucji". Taki będzie wrzesień

Moi dziadkowie co roku korzystali z tej metody. Zawsze skrzętnie spisywali swoje obserwacje od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii. W końcu poprosiłam, żeby wyjaśnili mi zasady tego „prognozowania”.

W tym roku korzystając z notatek dziadka zapoznałam się z prognozą na cały rok! Jaki będzie wrzesień? Dzień, który odpowiadał za wrzesień był na początku pochmurny, z mżawką, jednak pod koniec wypogodziło się. Oznacza to, że we wrzeniu czekają nas co prawda pochmurnie dni, z mżawką, ale pod koniec miesiąca pojawią się przejaśnienia.