Tropikalny upał powróci w ten dzień! Polacy muszą masowo zmienić plany

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-10 16:54

Prawie 35 stopni na termometrach - takie warunki to kwestia zaledwie kilku dni. Polacy, którzy liczyli na dłuższy odpoczynek od upałów będą musieli przygotować się na rychłe nadejście trudnych warunków. Najnowsza prognoza pogody pokazuje nam konkretny dzień. Wszystko wskazuje na to, że sierpniowe plany ulegną modyfikacji.

Ludzie chłodzący się na pontonach w rzece podczas słonecznego dnia. O powrocie tropikalnych upałów pisze SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Upalny dzień w prognozie pogody! Polacy będą szukali ochłodzenia

Najpiękniejsza wersja lata w prognozie pogody

10-13 sierpnia - te dni pod względem pogodowym będą prawdziwym wytchnieniem dla Polaków. Po niespokojnym początku tygodnia, IMGW wskazał nadejście najsympatyczniej wersji lata. Termometry wskazujące powyżej 20 stopni, epizodyczne opady deszczu i odpoczynek od upałów oraz burz z gradem - takie będzie najbliższe kilkadziesiąt godzin. Najprzyjemniejsze warunki powinny opanować nasz kraj w czwartek (13 sierpnia). Na mapach synoptyków z Instytutu widać 26-27 stopni na zachodzie i południu Polski. Czy w tej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu? Niestety tak. Wspominana wyżej pogoda nie zostanie z nami na weeekend.

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Powrót tropikalnych upałów już 15 sierpnia

Już w piątek (14 sierpnia) lokalnie na zachodzie termometry mogą pokazać 30-31 stopni, a to dopiero początek uderzenia gorąca. 15 sierpnia wypada święto państwowe i religijne, więc wielu Polaków planowało uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach towarzyszących. Tymczasem synoptycy ostrzegają - zwłaszcza na zachodzie i południu pot będzie lał się z czoła.

- Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 31°C w centrum, do 34 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogodowych ostrzeżeń przed upałami należy się spodziewać w województwach:

  • dolnośląskim
  • śląskim
  • opolskim
  • wielkopolskim
  • lubuskim

16 sierpnia tropikalne warunki przesuną się na południowy wschód, a biegunem gorąca będzie Podkarpacie. Lokalnie termometry wskażą nawet 35 stopni. Pozostaje wierzyć, że prognozy średnioterminowe jeszcze ulegną delikatnym przetasowaniom i upały nie będą tak mocne. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

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