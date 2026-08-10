Tropikalny upał powróci w ten dzień! Polacy muszą masowo zmienić plany

Najpiękniejsza wersja lata w prognozie pogody

10-13 sierpnia - te dni pod względem pogodowym będą prawdziwym wytchnieniem dla Polaków. Po niespokojnym początku tygodnia, IMGW wskazał nadejście najsympatyczniej wersji lata. Termometry wskazujące powyżej 20 stopni, epizodyczne opady deszczu i odpoczynek od upałów oraz burz z gradem - takie będzie najbliższe kilkadziesiąt godzin. Najprzyjemniejsze warunki powinny opanować nasz kraj w czwartek (13 sierpnia). Na mapach synoptyków z Instytutu widać 26-27 stopni na zachodzie i południu Polski. Czy w tej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu? Niestety tak. Wspominana wyżej pogoda nie zostanie z nami na weeekend.

Powrót tropikalnych upałów już 15 sierpnia

Już w piątek (14 sierpnia) lokalnie na zachodzie termometry mogą pokazać 30-31 stopni, a to dopiero początek uderzenia gorąca. 15 sierpnia wypada święto państwowe i religijne, więc wielu Polaków planowało uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach towarzyszących. Tymczasem synoptycy ostrzegają - zwłaszcza na zachodzie i południu pot będzie lał się z czoła.

- Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 31°C w centrum, do 34 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogodowych ostrzeżeń przed upałami należy się spodziewać w województwach:

dolnośląskim

śląskim

opolskim

wielkopolskim

lubuskim

16 sierpnia tropikalne warunki przesuną się na południowy wschód, a biegunem gorąca będzie Podkarpacie. Lokalnie termometry wskażą nawet 35 stopni. Pozostaje wierzyć, że prognozy średnioterminowe jeszcze ulegną delikatnym przetasowaniom i upały nie będą tak mocne. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

Rozwiąż quiz o pogodzie: Nie każdy przeczyta te mapy! Udowodnij, że jesteś ekspertem

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie