Uderzenie gorąca, a potem nagłe załamanie pogody! Wszystko zmieni się w mgnieniu oka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-13 16:02

Potwierdzają się prognozy na najbliższy weekend (15-16 sierpnia 2026 r.). Przed nami gorąca sobota i konkretny upał w niedzielę. Na uwagę zasługuje również to, co ma się wydarzyć na początku przyszłego tygodnia. Pogoda szykuje kolejne burze i opady deszczu. Wiemy już, gdzie będzie najgorzej.

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Ostry upał w prognozach na 15 i 16 sierpnia

Na początku drugiej dekady sierpnia 2026 roku, IMGW informował o zbliżającym się upalnym weekendzie. Wszystko się potwierdza. Na sobotę eksperci zapowiadają nawet 35-36 stopni w pobliżu zachodniej granicy. Na tropikalne upały muszą być przygotowani m.in. mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia i okolic. Temperatury maksymalne poniżej 30 stopni Celsjusza odnotujemy jedynie na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Warto to wziąć pod uwagę, jeśli planujemy np. udział w miejskich uroczystościach. 

W drugiej części weekendu upały przeniosą się na południe i południowy wschód, z temperaturami maksymalnymi do 33 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Niestety, już tego dnia słońce zacznie ustępować chmurom i z nieba spadnie deszcz. Opady i burze prognozowane są dla województw:

  • małopolskiego
  • świętokrzyskiego
  • śląskiego
  • dolnośląskiego

Wygląda na to, że weekend w połowie miesiąca będzie dobitnym potwierdzeniem tego, jak wygląda sierpień. Ciężko się przyzwyczaić do konkretnych warunków, bo te są wyjątkowo zmienne. 

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Trudny powrót po weekendzie. Burze nie odpuszczą

Po wspominanym wyżej weekendzie Polaków czeka trudny powrót do pracy. Pogoda ponownie da się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom południowych regionów naszego kraju. 

- Przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej części kraju burze z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - takie warunki IMGW zapowiada w 5-dniowej prognozie synoptycznej.

Na termometrach zobaczymy wyraźny spadek temperatur. Za wyjątkiem województwa Podkarpackiego, w całej Polsce temperatury maksymalne nie powinny przekroczyć 25 stopni Celsjusza. 

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