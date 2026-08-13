Uderzenie gorąca, a potem nagłe załamanie pogody! Wszystko zmieni się w mgnieniu oka

Ostry upał w prognozach na 15 i 16 sierpnia

Na początku drugiej dekady sierpnia 2026 roku, IMGW informował o zbliżającym się upalnym weekendzie. Wszystko się potwierdza. Na sobotę eksperci zapowiadają nawet 35-36 stopni w pobliżu zachodniej granicy. Na tropikalne upały muszą być przygotowani m.in. mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia i okolic. Temperatury maksymalne poniżej 30 stopni Celsjusza odnotujemy jedynie na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Warto to wziąć pod uwagę, jeśli planujemy np. udział w miejskich uroczystościach.

W drugiej części weekendu upały przeniosą się na południe i południowy wschód, z temperaturami maksymalnymi do 33 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Niestety, już tego dnia słońce zacznie ustępować chmurom i z nieba spadnie deszcz. Opady i burze prognozowane są dla województw:

małopolskiego

świętokrzyskiego

śląskiego

dolnośląskiego

Wygląda na to, że weekend w połowie miesiąca będzie dobitnym potwierdzeniem tego, jak wygląda sierpień. Ciężko się przyzwyczaić do konkretnych warunków, bo te są wyjątkowo zmienne.

Trudny powrót po weekendzie. Burze nie odpuszczą

Po wspominanym wyżej weekendzie Polaków czeka trudny powrót do pracy. Pogoda ponownie da się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom południowych regionów naszego kraju.

- Przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej części kraju burze z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - takie warunki IMGW zapowiada w 5-dniowej prognozie synoptycznej.

Na termometrach zobaczymy wyraźny spadek temperatur. Za wyjątkiem województwa Podkarpackiego, w całej Polsce temperatury maksymalne nie powinny przekroczyć 25 stopni Celsjusza.

Rozwiąż quiz o pogodzie: Dokończ przysłowie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie