Tu słońce przygrzeje, a tu czeka nas chłód. Polska podzielona

Pogoda na czwartek, 13 sierpnia

Już w ciągu dnia pogoda pokaże swoje dwa oblicza. Mieszkańcy zachodniej części kraju mogą liczyć na bezchmurne niebo i prawdziwie letnią aurę. Tam słońce będzie królować niepodzielnie, zapewniając idealne warunki do wypoczynku. Natomiast na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, co oznacza, że choć słońca nie zabraknie, to miejscami pojawią się chmury. Najwyższe temperatury w dzień odnotujemy na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet do 27°C. Na południu kraju będzie około 25°C, co również jest wartością zbliżoną do letnich standardów. Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądać nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie około 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Prognoza IMGW na czwartek. Noc z 13/14 sierpnia

Jak podaje IMGW, w nocy będzie bezchmurnie lub lokalnie zachmurzenie małe. Noc będzie chłodna.

Temperatura minimalna od 8°C na wschodzie i południowym wschodzie, około 13°C na zachodzie i południowym zachodzie oraz na północy, do 17°C nad samym morzem; w rejonach podgórskich Karpat około 7°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, na zachodzie kraju południowo-wschodni, na południu wschodni, na pozostałym obszarze zmienny.