Burze i wichury znów uderzą w Polskę!  Gdzie będzie najgorzej?

Po upałach Polskę nawiedzają gwałtowne zmiany pogody – IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem.

W piątek i w nocy spodziewane są intensywne opady, burze oraz porywy wiatru do 85 km/h na wybrzeżu i 90 km/h w Sudetach.

Nie przegap kluczowych informacji – sprawdź, które regiony Polski muszą przygotować się na najgroźniejsze warunki.

Zgodnie z najnowszymi danymi IMGW, piątek, 3 lipca, przyniesie ze sobą bardzo zmienną aurę. W ciągu dnia spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, które okresowo będzie wzrastać do dużego, co zapowiada nadejście gwałtownych zjawisk. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu kraju mieszkańcy i turyści muszą liczyć się także z burzami. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że suma opadów na północy Polski może wynieść od 10 mm do nawet 20 mm, co w połączeniu z silnym wiatrem może prowadzić do trudnych warunków.

Temperatura 3.07

Temperatura maksymalna w piątek będzie zróżnicowana. W rejonach podgórskich i nad morzem termometry wskażą około 18°C. Na pozostałym obszarze kraju będzie nieco cieplej, od 20°C do 24°C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie lokalnie słupki rtęci mogą podskoczyć do 26°C. Niestety, nawet tam słońce nie zapewni pełnego komfortu, ponieważ towarzyszyć mu będzie silny wiatr.

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany i dość silny, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju, gdzie w porywach może osiągnąć prędkość do 60 km/h. Na wybrzeżu sytuacja będzie jeszcze bardziej dynamiczna – tam wiatr będzie dość silny, okresami silny, wiejący z prędkością od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach nawet do 85 km/h! W górach porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km/h, co stwarza poważne zagrożenie dla turystów i miłośników pieszych wędrówek.

Noc z piątku na sobotę

Noc z 3 na 4 lipca również nie zapowiada się spokojnie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale na północy Polski spodziewane jest duże zachmurzenie, a wraz z nim przelotne opady deszczu i burze. W tych regionach suma opadów może ponownie osiągnąć do 20 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 12°C do 16°C, jedynie w rejonach podgórskich będzie chłodniej, od 9°C do 12°C.

Największym problemem w nocy będzie jednak wiatr. W północnej połowie kraju będzie on porywisty, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Na wybrzeżu wiatr będzie nadal bardzo silny, od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach osiągnie nawet 75 km/h. IMGW szczególnie ostrzega przed wichurami w Sudetach, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h! W Karpatach wiatr będzie nieco słabszy, do 65 km/h. Dodatkowo, podczas burz porywy wiatru w całym kraju mogą osiągnąć do 75 km/h.

ANIA LEWANDOWSKA BOI SIĘ PRZEPROWADZKI DO CHICAGO