Pogodowy koszmar w Polsce. Burze, 50 mm deszczu i złowieszcze upały to nie wszystko!

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-30 16:08

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na środę (1 lipca 2026 r.). Przed Polakami prawdziwa mieszanka burz z gradem, ulewnych deszczów, upałów i... ochłodzenia! Synoptycy już wiedzą, w których rejonach warunki atmosferyczne mogą przynieść ze sobą utrudnienia komunikacyjne. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i na co się przygotować.

Ciemne, burzowe chmury z fioletowymi i różowymi przebarwieniami, rozświetlone przez liczne, jasne błyskawice symbolizują gwałtowne zjawiska pogodowe i nadchodzące niebezpieczne burze z gradem w Polsce. Więcej o pogodzie na naszym portalu.
Autor: Unsplash.com Gwałtowna burza na niebie

IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Polski

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przed nami prawdopodobnie najtrudniejszy dzień bieżącego tygodnia. Do niebezpiecznych zjawisk, z którymi Polacy zmagają się od końcówki weekendu, dojdą jeszcze bardzo duże różnice w temperaturach między wschodem, a zachodem. Na noc z wtorku na środę, 30 czerwca / 1 lipca IMGW zapowiada:

  • Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Suma opadów na ogół do 20-30 mm, jednak w zachodniej połowie kraju opady mogą być intensywne i tam prognozowana ich suma do około 50 mm.
  • W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 90 km/h!
  • Temperaturę minimalną od 13 stopni Celsjusza na północy, około 18 stopni w centrum oraz w rejonach podgórskich, do 21°C na południowym wschodzie.

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 1 lipca

Środek tygodnia przyniesie prawdziwe pogodowe starcie w naszym kraju. Eksperci z IMGW nie mają wątpliwości - przed nami bardzo trudne godziny.

- W ciągu dnia na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu, suma opadów lokalnie do 30-35 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Wysokość opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm - wylicza Instytut w prognozie synoptycznej na 1 lipca.

W czasie burz lokalnie wystąpią porywy wiatru do 100 km/h. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 stopni Celsjusza w centrum, do 34-36 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najgoręcej ma być w okolicach Lublina, a nawet 18 stopni mniej w województwie lubuskim.

Upały odnotujemy w województwach:

  • lubelskim
  • podkarpackim
  • podlaskim
  • mazowieckim
  • małopolskim
  • świętokrzyskim
  • śląskim
  • opolskim

Wygląda na to, że upały opuszczą Polskę drugiego dnia lipca. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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