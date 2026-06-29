Nieznośny upał zostaje, a do tego burze i jeszcze to! "Gwałtowny przebieg"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-29 14:23

IMGW podał najnowszą synoptyczną prognozę pogody na wtorek (30 czerwca 2026 r.) dla Polski. Jedno jest pewne - upały wciąż będą utrudniać życie naszym rodakom. Co więcej, eksperci zapowiadają burze z gradem, które lokalnie będą miały gwałtowny przebieg. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i na co się przygotować w twoim regionie.

Ciemne chmury burzowe na niebie rozświetlone potężnymi błyskawicami, symbolizujące gwałtowną pogodę i nadchodzące burze z gradem. Więcej szczegółów na temat prognoz znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Unsplash.com Gwałtowna burza na niebie. Oto najnowsza prognoza pogody / Zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Od kilkudziesięciu godzin Polacy mierzą się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. We wtorek odetchną nieliczne regiony, a w kilkunastu województwach przydadzą się parasole i urządzenia schładzające. Już na noc z poniedziałku na wtorek (29/30 czerwca) IMGW zapowiada:

  • Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm, a lokalnie na południowym zachodzie do 55 mm; miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, burze mogą mieć gwałtowny przebieg.
  • Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, a punktowo możliwe porywy do 80 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 17 do 19 stopni na północy i zachodzie do 20-23 stopni Celsjusza na wschodzie i południu.

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na wtorek, 30 czerwca

Wtorek będzie pełen niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Już teraz zalecamy śledzenie ostrzeżeń Instytutu i lokalnych komunikatów meteorologicznych. A jak to wygląda we szczegółach? - Miejscami przelotne opady deszczu, a w południowej połowie kraju również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg - ostrzega IMGW w synoptycznej prognozie na 30 czerwca.

Podczas burz, dodatkowymi problemami będą porywy wiatru do około 80 km/h, a punktowo do około 90 km/h. Afrykańskie upały przeniosą się na południowy wschód kraju.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Lublin, Rzeszów - 35 stopni
  • Kielce, Kraków, Katowice - 32-33 stopnie
  • Warszawa, Wrocław, Opole - 31 stopni
  • Łódź, Białystok - 30 stopni
  • Poznań, Zielona Góra - 29 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Suwałki - 27-28 stopni
  • Olsztyn, Szczecin - 25 stopni
  • Gdańsk, Koszalin - 21-22 stopnie

Na mapie z prognozowanymi ostrzeżeniami IMGW widzimy pomarańczowe i czerwone alerty przed burzami i upałami. Przed nami trudne godziny. Warto zadbać o najmłodszych, najstarszych i zwierzęta. Zalecamy regularne nawadnianie, zakrywanie głowy i unikanie napojów alkoholowych. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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