Piekielny żar będzie lał się z nieba, termometry oszaleją: 38 stopni. Tutaj się zacznie

Pogoda w Polsce będzie bezlitosna, a zwłaszcza mieszkańcy zachodniej części kraju odczują to najbardziej. Czeka nas prawdziwa walka z żywiołem, który może dać się we znaki każdemu, kto nie przygotuje się odpowiednio na ten tropikalny atak. Sprawdź, gdzie termometry wskażą najwięcej i jak przetrwać ten niebezpieczny upał.

Pogoda na sobotę 27.06.2026

Od kilku dni pogoda w Polsce jest niezwykle upalna. A będzie tylko gorzej. W sobotę cała Polska znajdzie się pod wpływem rozgrzanego słońca, które nie da nam ani chwili wytchnienia. Jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, niemal w każdym regionie kraju niebo będzie bezchmurne, co tylko spotęguje odczucie upału. Maksymalne temperatury będą szokujące.

Na północnym wschodzie kraju, mieszkańcy mogą spodziewać się około 31°C, co już samo w sobie jest wartością wysoką. Jednak prawdziwy dramat rozegra się w centrum Polski, gdzie słupki rtęci pokażą około 34°C. To jednak nic w porównaniu z tym, co czeka zachodnie rejony kraju. Tam, według prognoz, temperatura osiągnie aż 37°C, a lokalnie, na krańcach zachodnich, może dojść do niewyobrażalnych 38°C.

Tylko nieliczni odczują ulgę – chłodniej będzie jedynie na Półwyspie Helskim, gdzie temperatura wyniesie około 26°C, oraz na Podhalu, gdzie odnotujemy około 28°C. Wiatr przez cały dzień będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych, co oznacza, że nie przyniesie on żadnego orzeźwienia. Jedynie we wschodniej części wybrzeża powieje z kierunków północno-wschodnich i wschodnich.

Pogoda w Polsce. Noc z soboty na niedzielę 27/28.06.2026

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę 27/28.06.2026 na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, nad ranem na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie.

Temperatura minimalna od 18°C do 23°C, tylko w kotlinach bieszczadzkich około 13°C - czytamy.

Wiatr słaby, na północy i zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków południowych, tylko na Suwalszczyźnie zachodni.