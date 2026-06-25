Większego ostrzeżenia już nie ma. Dla upałów w Polsce zabraknie skali. IMGW pokazuje mapy  

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-25 13:05

W Polsce żar leje się z nieba, a będzie jeszcze gorzej! Niestety, ale prognozy IMGW nie pozostawiają wiele nadziei na to, że odetchniemy od piekielnego gorąca. Z map opublikowanych przez ekspertów wynika, że niemal cała Polska będzie objęta najwyższym stopniem alertów. Szczegóły poniżej.

Kobieta w marynarskiej koszulce z wachlarzem w dłoni, zmęczona upałem, z ręką na czole na tle jaskrawo świecącego słońca i mapy Polski z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW przed wysokimi temperaturami. Więcej o prognozach upałów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock; IMGW/ Materiały prasowe
  • Polska zmaga się z falą upałów, a prognozy IMGW alarmują o nadchodzącej eskalacji zagrożenia do najwyższego stopnia.
  • W nadchodzący weekend niemal cały kraj czeka piekielny żar z temperaturami nawet 38°C, a IMGW podniesie alerty do trzeciego poziomu.
  • Dowiedz się, co oznacza "czerwony" alarm dla Twojego regionu i jak przygotować się na te wyjątkowo niebezpieczne dni.

Od kilku dni w Polsce zapanował prawdziwy gorąc. Alertami drugiego stopnia ostrzegającymi przed upałami objęta jest większa część kraju. To jednak nie koniec, bo najgorsze dopiero ma nadejść. Z prognoz przedstawionych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że weekend będzie dużym wyzwaniem. Sobota, niedziela i jeszcze poniedziałek - to dni, w których alerty mogą zostać podniesione do trzeciego poziomu w trzystopniowej skali. Wyższego ostrzeżenia już nie ma.

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Piekielny upał. Zacznie się w sobotę

Z prognoz opublikowanych na stronie IMGW wynika, że już w sobotę temperatury osiągną nawet 38°C!

Temperatura maksymalna od 31°C na północnym wschodzie, około 34°C w centrum do 37°C na zachodzie i 38°C lokalnie na krańcach zachodnich; chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, około 26°C oraz na Podhalu 28°C – podaje IMGW.

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Ostrzeżenia IMGW. Czerwone alerty

Obecnie w Polsce obowiązują alerty drugiego stopnia, natomiast z map IMGW wynika, że w weekend alert może zostać podniesiony do trzeciego stopnia. Również w obecnych komunikatach pojawia się adnotacja:

Ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura maksymalna przekraczająca 30°C utrzyma się co najmniej do poniedziałku – czytamy przy ostrzeżeniach drugiego stopnia.

Co oznacza trzeci stopień ostrzeżeń? IMGW wydaje alerty w trzystopniowej skali. Są oznaczone kolorami:

  • żółty (pierwszego stopnia)
  • pomarańczowy (drugiego stopnia)
  • czerwony (trzeciego stopnia)

IMGW w swoim słowniku tłumaczy, co właściwie oznacza ostrzeżenie trzeciego stopnia:

 Stopień 3 – najwyższy, oznaczony kolorem czerwonym; przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody na znacznym obszarze lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności – czytamy.

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