Znowu padnie rekord gorąca?! Ekstremalne upały nie dają za wygraną! Nawet 40 stopni na mapach IMGW

Poranny model IMGW wskazywał, że 40°C można się w poniedziałek 29 czerwca spodziewać w Rzeszowie, Kielcach, Lublinie. Czy padnie nowy rekord ciepła? W niedzielę 28 czerwca nowy rekord odnotowano w Słubicach, gdzie termometr wskazał 40,5°C, natomiast drugą najwyższą tego dnia temperaturę odnotowano w Toruniu 40,3°C.

Poza palącym słońcem, synoptycy zapowiadają także potężne burze, lokalnie z gradem, które mogą przynieść ze sobą gwałtowne porywy wiatru. Sytuacja pogodowa w Polsce jest dynamiczna i wymaga szczególnej ostrożności ze strony mieszkańców. Każdy, kto planuje aktywności na świeżym powietrzu, powinien śledzić aktualne komunikaty i dostosować się do zaleceń służb, aby uniknąć zagrożeń związanych z ekstremalnymi upałami i burzami.

Prognoza IMGW na 29.06.2026

Zgodnie z najnowszą prognozą pogody IMGW na poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku, sytuacja pozostanie bardzo poważna. W dzień na północnym zachodzie i zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze Polsce niebo będzie małe, choć okresowo wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz może wynieść od 20 do 30 mm, a na południu kraju lokalnie nawet do około 50 mm. Co więcej, punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg, stwarzając realne zagrożenie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia ma sięgać od 28°C do 32°C na północnym zachodzie i zachodzie, ale na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 35°C do 39°C. Jedynie na wybrzeżu będzie nieco chłodniej, około 22°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych, tylko w pierwszej połowie dnia na południu z kierunków zachodnich. Największym zagrożeniem podczas burz będą jednak porywy wiatru, które mogą osiągać około 80 km/h, a punktowo nawet 90-100 km/h. Taka siła wiatru jest w stanie łamać drzewa i uszkadzać infrastrukturę, co podkreśla powagę sytuacji.

Alerty IMGW

W przeważającej większości kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia najwyższego – trzeciego stopnia przed upałami.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień 27.06 (sobota) od 33°C do 35°C, a 28.06 (niedziela) i 29.06 (poniedziałek) od 35°C do 39°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 25°C – podaje IMGW.

Eksperci przestrzegają, że alerty mogą być kontynuowane.

Noc z poniedziałku na wtorek (29/30 czerwca)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie okresami małe.

Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 20-30 mm, a lokalnie na południowym zachodzie do 50 mm; miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, burze mogą mieć gwałtowny przebieg – przestrzegają eksperci.

Temperatura minimalna od 17°C; 19°C na północy i zachodzie do 20°C; 23°C na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na południowym wschodzie okresami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, a punktowo możliwe porywy do 80 km/h.