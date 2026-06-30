Polska w szponach upałów i burz! Te części kraju są najmocniej zagrożone

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ogłosiło alerty przed burzami, zalecając unikanie otwartych przestrzeni i ostrzegając przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla zlewni rzek w południowo-wschodniej, zachodniej i północno-zachodniej Polsce, przewidując gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Potężne burze i upały. Gdzie obowiązują alerty RCB i IMGW?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem obowiązują dla rozległego obszaru kraju. Na liście zagrożonych województw znalazły się: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Część powiatów w województwie mazowieckim również objęta jest tym alertem pogodowym. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą dotknąć przede wszystkim mieszkańców południowego Mazowsza.

RCB zaleca, aby w czasie burz unikać przebywania na otwartych przestrzeniach oraz ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, co może utrudnić codzienne życie mieszkańców.

Jednocześnie, niebo nad częścią kraju wciąż płonie od słońca – alerty I stopnia przed upałami dla fragmentów województw dolnośląskiego i wielkopolskiego będą obowiązywać aż do wtorku (30 czerwca), do godziny 20:00.

Zagrożenie podtopieniami. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem poziomu wody

Niewesołe wieści płyną także od hydrologów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla zlewni rzek w południowo-wschodniej Polsce, a także dla niektórych regionów na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Prognozy są niepokojące: wraz z intensywnymi burzami, na mniejszych rzekach oraz w gęsto zurbanizowanych obszarach objętych alertami mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody, co bezpośrednio przełoży się na lokalne podtopienia. W niektórych miejscach możliwe jest nawet przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Te alerty hydrologiczne obejmą praktycznie cały kraj, z wyjątkiem województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, a także północnej części Mazowsza. IMGW podkreśla, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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