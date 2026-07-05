Burze deszcze i jeszcze jeden problem! W takich warunkach nie chce się wychodzić z domu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-05 12:17

Pogoda na jutro (6 lipca 2026 r.) dla Polski, przekazana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie poprawia nastroju. Nasi rodacy zmierzą się z kolejną dawką opadów deszczu. Lokalnie pojawią się burze, a temperatury odczuwalne obniży dość silny wiatr. Sprawdź, jaka będzie pogoda w poniedziałek i gdzie przygotować parasole.

Kolejne opady deszczu w prognozie pogody dla Polski
Autor: Unsplash.com Kolejne opady deszczu w prognozie pogody dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza pogody dla Polski

Początek lipca 2026 roku nie przyniósł Polakom wymarzonej pogody. Notujemy sporo opadów deszczu, gdzieniegdzie pojawiają się również burze. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że nie doczekamy się przełomu. Na noc z 5 na 6 lipca, Instytut zapowiada:

  • Zanikające przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. Początkowo na wschodzie możliwe również burze. Suma opadów na wschodzie do 15 mm.
  • Nad morzem dość silny wiatr, na północy i wschodzie porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 55 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14°C na południowym zachodzie i 15 stopni na wybrzeżu.

Nocne warunki są zapowiedzią tego, co nas czeka w ciągu dnia. Warto mieć przy sobie parasol, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju.

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Jaka będzie jutro pogoda? Burze i deszcze w prognozie na poniedziałek

W kalendarzu rządzi lato, ale miejscami warunki będą zdecydowanie bardziej przypominać jesień. - Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie okresami słabe opady jednostajne. W górach możliwe burze, wysokość opadu podczas burz do 10 mm - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 6 lipca.

Nad morzem problemem będzie porywisty wiatr, a w górach porywy "dobiją" do 80 km/h. Jeżeli są jakieś dobre wieści, to dotyczą one temperatur. Na początku tygodnia nie grożą nam złowieszcze upały, a na południowym wschodzie dominować będzie przyjemne ciepło.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Rzeszów, Lublin, Kraków, Warszawa, Katowice - 22 stopnie
  • Białystok, Łódź, Kielce, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole - 21 stopni
  • Suwałki, Szczecin, Zielona Góra - 20 stopni
  • Poznań, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Gdańsk - 19 stopni

Jeżeli w prognozach nie zajdą drastyczne zmiany, to na wyraźne ocieplenie poczekamy przynajmniej do końcówki pierwszej dekady lipca. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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