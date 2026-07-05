Burze deszcze i jeszcze jeden problem! W takich warunkach nie chce się wychodzić z domu

Nowa prognoza pogody dla Polski

Początek lipca 2026 roku nie przyniósł Polakom wymarzonej pogody. Notujemy sporo opadów deszczu, gdzieniegdzie pojawiają się również burze. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że nie doczekamy się przełomu. Na noc z 5 na 6 lipca, Instytut zapowiada:

Zanikające przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. Początkowo na wschodzie możliwe również burze. Suma opadów na wschodzie do 15 mm.

Nad morzem dość silny wiatr, na północy i wschodzie porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 55 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

Temperaturę minimalną od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14°C na południowym zachodzie i 15 stopni na wybrzeżu.

Nocne warunki są zapowiedzią tego, co nas czeka w ciągu dnia. Warto mieć przy sobie parasol, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju.

Jaka będzie jutro pogoda? Burze i deszcze w prognozie na poniedziałek

W kalendarzu rządzi lato, ale miejscami warunki będą zdecydowanie bardziej przypominać jesień. - Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie okresami słabe opady jednostajne. W górach możliwe burze, wysokość opadu podczas burz do 10 mm - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 6 lipca.

Nad morzem problemem będzie porywisty wiatr, a w górach porywy "dobiją" do 80 km/h. Jeżeli są jakieś dobre wieści, to dotyczą one temperatur. Na początku tygodnia nie grożą nam złowieszcze upały, a na południowym wschodzie dominować będzie przyjemne ciepło.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Rzeszów, Lublin, Kraków, Warszawa, Katowice - 22 stopnie

Białystok, Łódź, Kielce, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole - 21 stopni

Suwałki, Szczecin, Zielona Góra - 20 stopni

Poznań, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Gdańsk - 19 stopni

Jeżeli w prognozach nie zajdą drastyczne zmiany, to na wyraźne ocieplenie poczekamy przynajmniej do końcówki pierwszej dekady lipca. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Rozwiąż quiz z przysłowiami o pogodzie! Już 12 punktów będzie sukcesem

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie