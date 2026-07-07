Ogłosili czerwony alarm! Ekstremalne warunki w Polsce. Tu będzie najgorzej

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW: Czerwony alarm na Pomorzu

Od 7 lipca, od godziny 17:00 obowiązywać będzie ostrzeżenie trzeciego stopnia od IMGW w powiecie puckim (województwo pomorskie). - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego-zachodu - alarmują synoptycy i wskazują, że najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej a zwłaszcza na Helu.

Niemal identyczny komunikat pojawił się dla powiatu nowodworskiego. - Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza na Mierzei Wiślanej - przekazuje Instytut.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w innych rejonach województwa pomorskiego, m.in. w Trójmieście. Zalecamy ostrożność i śledzenie lokalnych komunikatów meteo.

⚠️ Aktualizacja ostrzeżeń meteorologicznych IMGW-PIBObowiązuje 15 ostrzeżeń meteorologicznych.💨 Na północy kraju utrzymują się ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dla części wybrzeża Zatoki Gdańskiej nadal obowiązuje ostrzeżenie 3. stopnia, a dla pozostałych odcinków wybrzeża… pic.twitter.com/izoUvg9Wht— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 7, 2026

Niespokojna pogoda również na południu Polski

Wtorek, 7 lipca przyniósł ze sobą brzydką pogodę. Wspominane wyżej wichury to zaledwie ułamek problemu. - W południowej połowie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów na ogół do 15 mm, w rejonie Warmii i Mazur do 20 mm, a na południu kraju w rejonie burz do 35 mm - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na nadchodzące godziny.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz mamy w województwach:

podkarpackim

małopolskim

śląskim

- W czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Dlatego, o ile to możliwe, nie należy z niego wychodzić - apelują przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na stronie RCB znajduje się szczegółowy poradnik, jak zachowywać się podczas burzy. O ewentualnych utrudnieniach komunikacyjnych, wywołanych przez pogodę będziemy informować w "Super Expressie".

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie