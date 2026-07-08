Zapowiadają kolejne porcje burz i deszcze! A już miało być tak dobrze

Nowa prognoza pogody dla Polski

Na początku tygodnia eksperci od pogody wskazywali, że druga połowa będzie zdecydowanie przyjemniejsza od pierwszej. Teraz wiemy już, że w czwartek nie ma co się spodziewać znaczącej poprawy warunków atmosferycznych. Dowodem jest chociażby prognoza na noc z 8 na 9 lipca. IMGW zapowiada:

Na zachodzie, południowym zachodzie oraz częściowo na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a miejscami w centrum oraz na wschodzie również możliwe burze. Prognozowana suma opadów na krańcach północno-wschodnich do około 10 mm.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

Temperaturę minimalna od 7 stopni na Podhalu i 10°C na północnym wschodzie oraz w Kotlinie Kłodzkiej do 13 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami południu oraz 15°C nad samym morzem.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada czwartek, 9 lipca

W ciągu dnia Polakom przydadzą się parasole. Nie ma też co liczyć na wyraźne ocieplenie. - Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 15 mm - 20 mm. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze - czytamy w prognozie IMGW na 9 lipca.

W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h, więc nie będzie tak źle, jak w środku tygodnia. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Dość silny wiatr będzie obniżał temperatury odczuwalne.

Prognozowane temperatury maksymalne na 9 lipca:

Białystok, Suwałki, Olsztyn - 15-16°C

Gdańsk, Rzeszów, Lublin - 18°C

Koszalin, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kielce - 20°C

Kraków, Katowice - 21°C

Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Opole, Poznań, Szczecin - 22°C

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie