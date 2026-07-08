Zapowiadają kolejne porcje burz i deszcze! A już miało być tak dobrze

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-08 16:02

Pogoda na czwartek (9 lipca 2026) dla Polski, przekazana przez IMGW nie zachwyca. Na początku tygodnia synoptycy wskazywali, że w czwartek warunki atmosferyczne mogą się poprawić, ale nic z tych rzeczy. Zmierzymy się z kolejną porcją burz, opadów deszczu i silnego wiatru. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i na co się przygotować na se.pl.

Gęste, ciemne chmury burzowe kłębiące się na niebie. O nadchodzących burzach i deszczach przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Ciemne, deszczowe chmury

Nowa prognoza pogody dla Polski

Na początku tygodnia eksperci od pogody wskazywali, że druga połowa będzie zdecydowanie przyjemniejsza od pierwszej. Teraz wiemy już, że w czwartek nie ma co się spodziewać znaczącej poprawy warunków atmosferycznych. Dowodem jest chociażby prognoza na noc z 8 na 9 lipca. IMGW zapowiada:

  • Na zachodzie, południowym zachodzie oraz częściowo na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a miejscami w centrum oraz na wschodzie również możliwe burze. Prognozowana suma opadów na krańcach północno-wschodnich do około 10 mm.
  • Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.
  • Temperaturę minimalna od 7 stopni na Podhalu i 10°C na północnym wschodzie oraz w Kotlinie Kłodzkiej do 13 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami południu oraz 15°C nad samym morzem.

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada czwartek, 9 lipca

W ciągu dnia Polakom przydadzą się parasole. Nie ma też co liczyć na wyraźne ocieplenie. - Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 15 mm - 20 mm. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze - czytamy w prognozie IMGW na 9 lipca.

W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h, więc nie będzie tak źle, jak w środku tygodnia. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Dość silny wiatr będzie obniżał temperatury odczuwalne.

Prognozowane temperatury maksymalne na 9 lipca:

  • Białystok, Suwałki, Olsztyn - 15-16°C
  • Gdańsk, Rzeszów, Lublin - 18°C
  • Koszalin, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kielce - 20°C
  • Kraków, Katowice - 21°C
  • Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Opole, Poznań, Szczecin - 22°C

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