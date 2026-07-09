Końca nie widać! Burze z gradem i ulewne deszcze w 9 województwach

Burze i deszcze w nocy z 9 na 10 lipca

Druga połowa bieżącego tygodnia miała być lepsza pod względem pogodowym, tymczasem prognozy na kolejny dzień są dalekie od idealnych. Na noc z 9 na 10 lipca IMGW zapowiada:

We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie początkowo burze. Na wschodzie kraju prognozowana suma opadów od 5 mm do 15 mm, jedynie na Podlasiu oraz Mazurach opady będą intensywne i tam prognozowana suma opadów do około 20 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie kraju porywisty. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Temperaturę minimalna od 9 do 14 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich Karpat od 6 do 9 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada piątek, 10 lipca

W piątek Polacy ponownie zmierzą się z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Prognozy są łudząco podobne do tych z ostatnich 3-4 dni.

- Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Prognozowana wysokość opadów na północy Podkarpacia, Kielecczyźnie oraz na południu Mazowsza i Lubelszczyzny od 10 mm do 15 mm. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz Podlasiu od 15 mm do około 25 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 10 lipca.

Deszczowo będzie w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

kujawsko-pomorskim

lubelskim

podkarpackim

mazowieckim

podlaskim (tu największe prawdopodobieństwo burz)

świętokrzyskim

łódzkim

W czasie burz odnotujemy porywy wiatru do 65 km/h, w górach do 70 km/h. Zrobi się nieco cieplej. Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 17 stopni na Podlasiu, do 25 na zachodzie kraju. W okolicach Warszawy i Krakowa termometry pokażą 19-21 stopni Celsjusza.