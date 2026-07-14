Burze w 10 województwach, a tutaj alarmująca suma opadów deszczu! Pogoda rodem z horroru w Polsce

Jaka będzie jutro pogoda? Najnowsza prognoza dla Polski

Niebezpieczna pogoda wciąż doskwiera Polakom i w środku tygodnia nie będzie przełomu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i potwierdza je w prognozie synoptycznej na noc z 14 na 15 lipca. Tylko na północy będzie spokojnie.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, na południu i lokalnie w centrum początkowo też burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum kraju od 10 mm do 15 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 20 mm, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 30 mm, na Ziemi Łódzkiej lokalnie do 35 mm.

W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h. Poza burzami, wiatr będzie spokojniejszy.

Prognozowana temperatura minimalna od 10°C miejscami na Pojezierzach Pomorskich, około 15°C w centrum do 18°C na południowym wschodzie.

IMGW zapowiada środę, 15 lipca. Burze i deszcze atakują!

Środa nie będzie spokojnym dniem. Wielu Polaków będzie chciało zostać w domu. Ci, którzy muszą opuścić swoje budynki, powinni wziąć pod uwagę trudne warunki atmosferyczne, które zdominują nasz kraj.

- Za wyjątkiem północy i północnego zachodu miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 20 mm, tylko na Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie do 30 mm - 35 mm, a na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu do 45 mm - wylicza IMGW w prognozie na 15 lipca.

W centrum i na wschodzie kraju temperatury maksymalne dobiją do 28-29 stopni. Gorąco będzie m.in. w okolicach Warszawy, Rzeszowa, Lublina, Białegostoku i Łodzi. W czasie burz możemy odnotować porywisty wiatr z prędkością nawet do 80 km/h.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia w Polsce

Uwaga - już 14 lipca IMGW opublikował ostrzeżenia trzeciego stopnia dla części powiatów województwa dolnośląskiego. Pogoda rodem z horroru atakuje m.in. w okolicach Jeleniej Góry i Legnicy. - Występują i będą się utrzymywać burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, a punktowo ulewne około 80 mm oraz porywy wiatru około 70 km/h. Lokalnie grad - przekazują synoptycy.

W kolejnych dniach alerty będą kontynuowane, najpewniej z niższym stopniem. Zalecamy śledzenie mapy z ostrzeżeniami i lokalnych prognoz meteo. Takowe będziemy aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie