Burze w 10 województwach, a tutaj alarmująca suma opadów deszczu! Pogoda rodem z horroru w Polsce

Jaka będzie jutro pogoda? Najnowsza prognoza dla Polski
Niebezpieczna pogoda wciąż doskwiera Polakom i w środku tygodnia nie będzie przełomu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i potwierdza je w prognozie synoptycznej na noc z 14 na 15 lipca. Tylko na północy będzie spokojnie.
- Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, na południu i lokalnie w centrum początkowo też burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum kraju od 10 mm do 15 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 20 mm, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 30 mm, na Ziemi Łódzkiej lokalnie do 35 mm.
- W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h. Poza burzami, wiatr będzie spokojniejszy.
- Prognozowana temperatura minimalna od 10°C miejscami na Pojezierzach Pomorskich, około 15°C w centrum do 18°C na południowym wschodzie.
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IMGW zapowiada środę, 15 lipca. Burze i deszcze atakują!
Środa nie będzie spokojnym dniem. Wielu Polaków będzie chciało zostać w domu. Ci, którzy muszą opuścić swoje budynki, powinni wziąć pod uwagę trudne warunki atmosferyczne, które zdominują nasz kraj.
- Za wyjątkiem północy i północnego zachodu miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 20 mm, tylko na Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie do 30 mm - 35 mm, a na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu do 45 mm - wylicza IMGW w prognozie na 15 lipca.
W centrum i na wschodzie kraju temperatury maksymalne dobiją do 28-29 stopni. Gorąco będzie m.in. w okolicach Warszawy, Rzeszowa, Lublina, Białegostoku i Łodzi. W czasie burz możemy odnotować porywisty wiatr z prędkością nawet do 80 km/h.
Ostrzeżenia trzeciego stopnia w Polsce
Uwaga - już 14 lipca IMGW opublikował ostrzeżenia trzeciego stopnia dla części powiatów województwa dolnośląskiego. Pogoda rodem z horroru atakuje m.in. w okolicach Jeleniej Góry i Legnicy. - Występują i będą się utrzymywać burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, a punktowo ulewne około 80 mm oraz porywy wiatru około 70 km/h. Lokalnie grad - przekazują synoptycy.
W kolejnych dniach alerty będą kontynuowane, najpewniej z niższym stopniem. Zalecamy śledzenie mapy z ostrzeżeniami i lokalnych prognoz meteo. Takowe będziemy aktualizować w "Super Expressie".