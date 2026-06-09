Załamanie pogody jest już pewne! Nawet kilkanaście stopni w dół. 6 województw będzie w szoku

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-09 12:05

Pogoda nie daje nam chwili spokoju. Tym razem w prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać gwałtowne ochłodzenie. W co najmniej 6 województwach temperatury mogą spaść o ponad 10 stopni. Do tego dochodzą opady deszczu i burze, do których już się przyzwyczailiśmy. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie zagrzmi!

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Autor: Getty Images/ Getty Images Dlaczego ciągle jest mi zimno? To może być pierwszy objaw poważnej choroby

Załamanie pogody z ochłodzeniem w Polsce

Czy można mówić o załamaniu pogody, jeśli niemal codziennie piszemy w "Super Expressie" o burzach i deszczach? Okazuje się, że tak. Tym razem nieciekawe prognozy dotyczą temperatur. Na środę (10 czerwca 2026 r.), dla 6 województw IMGW przewiduje temperatury maksymalne o ponad 10 stopni niższe niż na wtorek. Mowa o województwach:

  • mazowieckim (19 vs 30)
  • świętokrzyskim (16 vs 28)
  • małopolskim (16 vs 28)
  • śląskim (16 vs 28)
  • opolskim (16 vs 27)
  • łódzkim (17 vs 28)

O upałach nie ma mowy, a wręcz przeciwnie - lato po raz kolejny ustępuje wiośnie, która wciąż obowiązuje w kalendarzu. Temperatury powyżej 20 stopni będą wyjątkami. Niestety, na tym nie koniec mało korzystnej prognozy na 10 czerwca. Szczegóły poniżej!

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Jaka będzie pogoda w środę? Deszcze i burze nie odpuszczą

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środku tygodnia przydadzą się parasole. Jeżeli planowaliście urlop na ten dzień, to pogoda może pokrzyżować szyki. Niewykluczone są kolejne ostrzeżenia meteo przed burzami. Warto śledzić mapy i lokalne komunikaty!

- Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie, oraz na zachodzie i północnym zachodzie po południu miejscami także burze. W rejonie burz suma opadów do 15 mm. Na południu Małopolski i Śląska opady deszczu o umiarkowanym natężeniu i tam suma do 20 milimetrów - zapowiada IMGW w synoptycznej prognozie na 10 czerwca.

W czasie burz wiatr może osiągnąć 60 km/h. Zalecamy ostrożność. Apele kierujemy do kierowców, ale nie tylko. Prognozy i alerty będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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