Załamanie pogody jest już pewne! Nawet kilkanaście stopni w dół. 6 województw będzie w szoku

Załamanie pogody z ochłodzeniem w Polsce

Czy można mówić o załamaniu pogody, jeśli niemal codziennie piszemy w "Super Expressie" o burzach i deszczach? Okazuje się, że tak. Tym razem nieciekawe prognozy dotyczą temperatur. Na środę (10 czerwca 2026 r.), dla 6 województw IMGW przewiduje temperatury maksymalne o ponad 10 stopni niższe niż na wtorek. Mowa o województwach:

mazowieckim (19 vs 30)

świętokrzyskim (16 vs 28)

małopolskim (16 vs 28)

śląskim (16 vs 28)

opolskim (16 vs 27)

łódzkim (17 vs 28)

O upałach nie ma mowy, a wręcz przeciwnie - lato po raz kolejny ustępuje wiośnie, która wciąż obowiązuje w kalendarzu. Temperatury powyżej 20 stopni będą wyjątkami. Niestety, na tym nie koniec mało korzystnej prognozy na 10 czerwca. Szczegóły poniżej!

Jaka będzie pogoda w środę? Deszcze i burze nie odpuszczą

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środku tygodnia przydadzą się parasole. Jeżeli planowaliście urlop na ten dzień, to pogoda może pokrzyżować szyki. Niewykluczone są kolejne ostrzeżenia meteo przed burzami. Warto śledzić mapy i lokalne komunikaty!

- Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie, oraz na zachodzie i północnym zachodzie po południu miejscami także burze. W rejonie burz suma opadów do 15 mm. Na południu Małopolski i Śląska opady deszczu o umiarkowanym natężeniu i tam suma do 20 milimetrów - zapowiada IMGW w synoptycznej prognozie na 10 czerwca.

W czasie burz wiatr może osiągnąć 60 km/h. Zalecamy ostrożność. Apele kierujemy do kierowców, ale nie tylko. Prognozy i alerty będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Rozwiąż quiz: Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie