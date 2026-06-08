Polsce grozi pogodowy koszmar? Mówią o opadach powyżej 100 mm. "Możliwe są podtopienia i zalania"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-08 11:40

Prognozy dla naszego kraju wyglądają coraz mniej optymistycznie. Już 8 czerwca IMGW wskazywał, że kolejne dni przyniosą ochłodzenie i kolejną porcję opadów deszczu z burzami. - Lokalnie możliwe są podtopienia i zalania - wskazuje ekspert serwisu fanipogody.pl w analizie, dotyczącej najbliższego weekendu.

Powódź w Polsce w 2024 roku

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Autor: Super Express Powódź w Polsce w 2024 roku

Burze, deszcze i ochłodzenie w prognozie IMGW

Już w niedzielę (7 czerwca) informowaliśmy w "Super Expressie" o nieprzyjemnej prognozie pogody na początek tygodnia. Co więcej - we wtorek na Podkarpaciu ma być bardzo gorąco, nawet do 29 stopni Celsjusza. Jakby tego było mało, w środku tygodnia ma przyjść konkretne ochłodzenie, w centralnej Polsce temperatury mają spaść o kilkanaście stopni. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że weekend również nie będzie zachęcał do wychodzenia z domów. Potwierdza to również analiza Arkadiusza Wójtowicza z serwisu fanipogody.pl. Współtwórca strony przeanalizował również zagraniczne modele, które potwierdzają nieciekawy scenariusz z opadami konwekcyjnymi i burzami.

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Jaka będzie pogoda weekend? "Możliwe lokalne podtopienia"

Burze z gradem to jedno, ale Polacy z niepokojem śledzą prognozowane opady deszczu. Rok 2024 dobitnie pokazał nam, czym to grozi. Niestety, eksperci od pogody nie mają dobrych wieści. Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl wskazuje, że najbliższy weekend może być bardzo trudny.

- W okolicach przyszłego weekendu, jeśli nie zmienią się zauważalnie prognozy, to nie zabraknie opadów konwekcyjnych i burz w naszej części Europy. Obszar ich wystąpienia oraz natężenie z uwagi na odległy termin nie jest jeszcze znany. Jednak w porównaniu do maja, podczas kolejnych dni nie zabraknie opadów przez co miejscami sumy opadowe przekroczą 110-120 mm/mkw. W konsekwencji lokalnie możliwe są podtopienia i zalania - pisze ekspert w swoim materiale.

Najgorzej wyglądają prognozy dla południowych, południowo wschodnich i wschodnich regionów. Nie ma też co liczyć na wyraźne ocieplenie. Miłośnicy upałów muszą poczekać przynajmniej do drugiej połowy czerwca. Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Źródła: IMGW, fanipogody.pl

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