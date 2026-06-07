Czerwiec zdominowany przez deszcze i burze. Pół Polski bez przełomu

Oto najnowsza prognoza pogody dla Polski
Nie ma co się czarować - początek czerwca został zdominowany przez deszcze i wysokie temperatury. Burze również dały o sobie znać, co Polacy odczuli chociażby podczas długiego weekendu. Niestety, w prognozie IMGW na poniedziałek, przełom dotyczy tylko części naszego kraju. Na noc z 7 na 8 czerwca Instytut zapowiada:
- Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także zanikające burze i tam suma opadów do 10 milimetrów. Lokalnie nad ranem krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.
- W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
- Temperaturę minimalną od 10 stopni na południu do 14 Celsjusza na północy. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C.
Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 8 czerwca
Początek tygodnie upłynie nam w towarzystwie konkretnego zachmurzenia. Przewagę słońca odnotujemy na południu kraju. Trudne warunki atmosferyczne są przewidywane dla Podlasia, a parasole przydadzą się na północy i w centrum Polski. - W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Suma opadów w czasie burz na Suwalszczyźnie do 25 milimetrów - alarmuje IMGW w synoptycznej prognozie na 8 czerwca.
Na północy i wschodzie temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr, który w trakcie burz może osiągać prędkość do 60 km/h. Z plusów, lokalnie będzie ciepło, a nawet bardzo gorąco!
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:
- Gdańsk, Olsztyn - 19 stopni
- Koszalin, Suwałki, Toruń, Bydgoszcz - 20-21 stopni
- Białystok, Lublin, Szczecin - 22 stopnie
- Warszawa, Łódź, Kielce - 23 stopnie
- Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław - 25 stopni
- Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań - 26 stopni
Według prognozy 5-dniowej od IMGW, początek tygodnia będzie gorący, a we wtorek grozi nam nawet upał na południowym wschodzie. W środku tygodnia wyraźnie się ochłodzi. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".