Pogodowe szaleństwo nie ma końca. Burze, mnóstwo deszczu i fala gorąca to dopiero początek

Pokazali nową prognozę pogody dla Polski

Początek tygodnia w prognozie pogody nie wyglądał optymistycznie. IMGW zapowiadał sporo deszczu, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie kraju. Jeszcze gorzej prezentuje się analiza, dotycząca wtorku (9 czerwca 2026). - W ciągu dnia na krańcach wschodnich pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Postępujące z zachodu ku centrum przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadów do około 20 mm, a w rejonie Śląska i Małopolski do 40 milimetrów - dodają synoptycy, wskazując konkretne regiony. Mało tego - na Pomorzu i w trakcie burz objawi się porywisty wiatr, który lokalnie może osiągać prędkość do 70 km/h.

Ciekawie wyglądają również prognozowane temperatury maksymalne. Na Podkarpaciu słupki rtęci mogą pokazać 29 stopni, a od tego już tylko mały kroczek do upałów. Fala gorąca (27 stopni i więcej) obejmie województwa:

podkarpackie

lubelskie

małopolskie

śląskie

łódzkie

mazowieckie

świętokrzyskie

Załamanie pogody nadchodzi! Ochłodzenie w towarzystwie burz i deszczu

Na środę (10 czerwca 2026 r.) IMGW zapowiada pogodowy zwrot akcji. W całym kraju wyraźnie się ochłodzi - w centrum i na południu temperatury maksymalne nie przekroczą 16-17 stopni, a w najgorętszych regionach odnotujemy "tylko" 23 stopni. Najcieplejszym województwem ponownie będzie Podkarpacie. Tam też Instytut przewiduje burze i grad.

Według prognoz średnioterminowych, nieprzyjemna pogoda zostanie z nami do końca bieżącego tygodnia. Na przełom przyjdzie nam poczekać do połowy miesiąca, a dopiero początek kalendarzowego lata przyniesie kolejną falę gorąca. Wielbiciele upałów i leżakowania na plaży na razie muszą się uzbroić w cierpliwość.

🌤️ Dzień dobry w poniedziałek!Przed nami dzień z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, choć na południu kraju okresami pojawi się więcej słońca. 🌥️🌦️ W północnej połowie Polski miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich możliwe są także burze.… pic.twitter.com/NIOMpYXufG— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 8, 2026