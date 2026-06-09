Burze, gradobicie i porywy wiatru do 90 km/h. Takiej środy spodziewają się synoptycy

W nocy burze będą stopniowo słabnąć, ale miejscami spadnie do 25 mm deszczu.

W środę ponownie możliwe są burze, lokalnie z gradem.

Na południowym wschodzie wiatr może osiągać w porywach nawet 90 km/h.

Deszczowa noc po burzowym wtorku. Prognoza pogody na środę 10.06.2026

IMGW podaje, że najbliższa noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów. Najwięcej deszczu spadnie na południu i wschodzie kraju. Tam miejscami suma opadów może sięgnąć odpowiednio 25 i 15 mm. Wieczorem i w pierwszej części nocy na wschodzie oraz południu nadal mogą występować burze. Zjawiska będą jednak stopniowo słabnąć i zanikać.

Temperatura spadnie do 7 stopni na Pomorzu. W centrum kraju termometry pokażą około 12 stopni, a na południowym wschodzie i wschodzie około 16 stopni.

W środę znów zagrzmi

Środa nie przyniesie większej poprawy pogody. Nad większością kraju dominować będzie duże zachmurzenie, a miejscami wystąpią opady deszczu. Po południu burze mogą pojawić się przede wszystkim na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie Polski. Na Podkarpaciu lokalnie możliwe są także opady gradu. Najwięcej deszczu prognozowane jest na południu kraju, gdzie miejscami może spaść od 20 do 25 mm wody, a lokalnie nawet 35 mm.

Silny wiatr i duże różnice temperatur

Podczas środowych burz należy uważać na silne porywy wiatru. W większości kraju mogą one osiągać od 60 do 75 km/h. Na południowym wschodzie niewykluczone są jeszcze silniejsze podmuchy, dochodzące do około 90 km/h. Temperatura będzie zróżnicowana. Najchłodniej będzie nad morzem i na południu kraju, gdzie termometry pokażą od 15 do 17 stopni. W większości regionów można liczyć na około 20 stopni, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich nawet do 24 stopni.

"Opady dużego gradu do 4-5 cm średnicy"

Sieć Obserwatorów Burz z kolei ostrzega przed potężnym gradobiciem: W środę czeka nas kontynuacja dynamicznej aury. Pierwsze groźne burze w tym superkomórki burzowe pojawią się po południu w południowo - wschodniej Polsce. Kolejne burze wystąpią najpewniej w formie układu MCS w nocy. Największymi zagrożeniami będą opady dużego gradu do 4-5 cm średnicy, a także silny wiatr do 90 km/h i intensywny opad deszczu. Burze mogą powodować powstawanie szkód materialnych".