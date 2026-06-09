Czarne chmury nad Polską. Tu samochody już pływają! Gdzie będzie burza?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-06-09 17:37

Nad Polskę przemieścił się gwałtowny front burzowy. W wielu regionach kraju pada ulewny deszcz, a pierwsze miejscowości już zmagają się z podtopieniami. W Żychlinie samochody przejeżdżają przez zalane ulice - informuje Sieć Obserwatorów Burz. Meteorolodzy ostrzegają, że najgorsze dopiero przed nami.

Ulewny deszcz w Polsce

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Autor: Tomasz Golla / Super Express Ulewny deszcz w Polsce
  • W Żychlinie samochody jadę przez zalane ulice.
  • IMGW wydał alerty burzowe I i II stopnia dla 13 województw.
  • MSWiA postawiło służby w stan gotowości, a RCB rozesłało ostrzegawcze SMS-y.

Niektóre ulice już pod wodą

Niebezpieczna pogoda daje się we znaki mieszkańcom kolejnych regionów Polski. Sieć Obserwatorów Burz poinformowała we wtorek po południu o pierwszych podtopieniach.

- Mamy już niestety pierwsze zalania. Takich miejsc może być zdecydowanie więcej. Sporo opadów zmierza obecnie ku Małopolsce - przekazali obserwatorzy. Jedno ze zgłoszeń napłynęło z Żychlina. Na opublikowanym nagraniu widać samochody przejeżdżające przez zalane ulice. Synoptycy ostrzegają, że podobnych sytuacji może być znacznie więcej.

Burze przechodzą przez Polskę

Komórki burzowe przemieszczają się obecnie z południowego zachodu na północny wschód kraju. Miejscami występują bardzo intensywne opady deszczu, a lokalnie także grad oraz silny wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego oraz części województw pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Na tych terenach prognozowane są opady do 25 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 75 km/h. Możliwe są również opady gradu.

Jeszcze groźniej może być w Małopolsce i części województwa śląskiego. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Synoptycy prognozują opady od 20 do 35 mm, a lokalnie nawet około 45 mm deszczu. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do 23.

Służby postawione w stan gotowości

W związku z prognozowanymi nawałnicami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa pod przewodnictwem wiceministra spraw wewnętrznych Wiesława Leśniakiewicza. MSWiA poinformowało, że wszystkie służby podległe resortowi oraz wojewodowie zostali postawieni w stan gotowości. Strażacy, policjanci i centra zarządzania kryzysowego monitorują sytuację na bieżąco.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzegawcze SMS-y do mieszkańców województw mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego. Dodatkowo na południu kraju obowiązują alerty hydrologiczne związane z możliwością gwałtownego wzrostu poziomu wód i lokalnych podtopień. Strażacy apelują do mieszkańców o zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i tarasach oraz unikanie parkowania samochodów pod drzewami. Podczas burz najlepiej schronić się w bezpiecznym miejscu i śledzić komunikaty służb.

Źródło: PAP, se.pl

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