Deszcz i burze nie odpuszczą. Pogodowy koszmar trwa [Prognoza IMGW na 11.06.2026]

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-10 10:35

Jaka będzie pogoda w czwartek 11 czerwca? Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW, czekają nas przelotne opady deszczu i burze. Gdzie będzie najgorzej, a gdzie jest szansa na rozpogodzenia? Szczegóły poniżej.

Gwałtowna zmiana pogody. Zapowiadają burze, deszcze i jeszcze to

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Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express Gwałtowna zmiana pogody. Zapowiadają burze, deszcze i jeszcze to
  • Polska nadal znajdzie się pod wpływem burz i opadów deszczu.
  • Temperatury maksymalne nie przekroczą 20°C.
  • Sprawdź, gdzie dokładnie uderzą burze, w których regionach spadnie najwięcej deszczu.

Pogoda na czwartek 11 czerwca

Jak podaje IMGW, w czwartek w dzień początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite, później postępujące od zachodu i południa większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Wciąż możliwe będą opady deszczu, a miejscami burze.

Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie i północy także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie, północy oraz na krańcach wschodnich miejscami burze. Suma opadów na północy miejscami do 20 mm, na zachodzie do 15 mm, na wschodzie do 10 mm – podają meteorolodzy w komunikacie.

Upałów nie będzie, a termometry wskażą maksymalnie 20°C.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15°C do 18°C, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, od 13°C do 14°C, a cieplej na krańcach południowo-wschodnich, do 20°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko rano na Podlasiu z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h.

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Pogoda na juro. Noc z czwartku na piątek (11/2 czerwca 2026)

Z prognoz IMGW wynika, że  w nocy z czwartku na piątek (11/2 czerwca 2026) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże. Możliwy deszcz.

 Przelotne opady deszczu, na ogół zanikające, na zachodzie początkowo możliwe lokalne burze; na południowym wschodzie, a zwłaszcza w rejonie Bieszczad, po północy opady jednostajne do około 10 mm – czytamy na stronie IMGW

Temperatura minimalna od 5°C, 7°C w rejonach podgórskich i miejscami na Pomorzu do 11°C na krańcach wschodnich i na wybrzeżu. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.  Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h.

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