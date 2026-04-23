Polska podzielona na pół. Deszcz i chłód na wschodzie, ciepło na zachodzie. Prognoza IMGW na 24.04.2026

Prognoza IMGW na 24 kwietnia 2026 roku przewiduje podział pogody w Polsce.

Na zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i temperatura do 17°C.

Na wschodzie i północnym wschodzie będzie chłodniej (11-12°C) z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz miejscowymi opadami deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem.

W nocy z 24 na 25 kwietnia we wschodniej Polsce możliwe są lokalne opady deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 9°C.

Prognoza IMGW na 24 kwietnia

Jaka będzie pogoda w piątek? Musimy was rozczarować, bo początek weekendu niestety nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w dzień na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Temperatura maksymalna od 11°C, 12°C na wschodzie, północnym wschodzie i wybrzeżu do 17°C na zachodzie; chłodniej na Helu i Podhalu, około 10°C - przekazuje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (24.04/25.04.2026)

Jak podają eksperci IMGW, w nocy z piątku na sobotę (24.04/25.04.2026) we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże; lokalnie słabe przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.

- Temperatura minimalna przeważającym obszarze kraju od 2°C do 7°C, cieplej na południowym wschodzie, do 9°C, a chłodniej na północnym wschodzie i Przedgórzu Sudeckim, tam spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie do -2°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, na zachodzie i północy okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.