Nadchodzą przymrozki, nawet -3°C w tej części Polski! Nie tylko deszcz, ale i śnieg. Szokujące prognozy

We wtorek, 21 kwietnia 2026, IMGW przewiduje w dzień przelotne opady deszczu, a na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 9°C do 13°C, z chłodniejszymi rejonami na Helu (7°C) i w Karpatach (6°C).

W nocy z wtorku na środę spodziewane są przymrozki, z temperaturą minimalną od -2°C do 2°C, a lokalnie na Podlasiu nawet do -3°C.

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że we wtorek 21 kwietnia 2026 w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza na południu, wzrastające do dużego.

- Miejscami na południu słabe, przelotne opady deszczu, na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach przelotne opady śniegu - podaje IMGW.

- Temperatura maksymalna od 9°C do 13°C, chłodniej na Helu około 7°C i miejscami na terenach podgórskich Karpat około 6°C - czytamy.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z wtorku na środę

Jak podają eksperci IMGW, w nocy z wtorku na środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie miejscami w centrum, na południu i południowym wschodzie umiarkowane, początkowo duże. Niestety, czekają nas przymrozki.

- Temperatura minimalna od -2°C do 2°C, cieplej miejscami na wybrzeżu około 3°C, oraz chłodniej lokalnie na Podlasiu około -3°C - podaje IMGW.

Na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, na wybrzeżu także zachodni.