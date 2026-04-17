Pochmurno i "silne zamglenia". Gdzie będzie najgorzej?? Prognoza IMGW na 18.04.2026

W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, IMGW przewiduje temperaturę do 20°C na zachodzie kraju.

Nad morzem spodziewane są silne zamglenia, a na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady deszczu.

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia 2026) na Pomorzu możliwe przelotne opady

Prognoza IMGW NA 18.04.2026

Jak podają eksperci z IMGW, w sobotę (18 kwietnia 2026) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Jak przestrzegają ekspeci, nad morzem okresami silne zamglenia. Na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady deszczu.

- Temperatura maksymalna od 14°C, 15°C na północy, około 16°C w centrum do 18°C na południu i 20°C miejscami na zachodzie; chłodniej tylko nad morzem od 7°C do 10°C oraz w kotlinach karpackich, około 12°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zmienny, na wschodzie z kierunków północnych.

Noc z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia 2026)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia 2026) na zachodzie oraz Pomorzu zachmurzenie duże, jedynie początkowo większe przejaśnienia.

- Na Pomorzu miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko północy okresami duże. Miejscami w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów - podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 2°C na wschodzie, około 4°C w centrum do 8°C, 9°C na zachodzie; chłodniej w kotlinach karpackich, około 0°C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim na ogół z kierunków wschodnich.