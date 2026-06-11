Pogodowy armagedon nie ma końca. Burze i deszcz nie odpuszczają. Alerty dla połowy Polski! Radar pogodowy online [IMGW na 12.06.2026]

Pogoda nas nie rozpieszcza – burze i deszcze opanowały Polskę. Jeszcze dziś (czwartek, 11 czerwca 2026 obowiązują alerty IMGW w 10 województwach przed silnym deszczem z burzami. Alert obowiązuje w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także łódzkiego. Ostrzeżenia obowiązują do godzin południowych.

Pogoda na 12.06.2026

To jednak nie koniec fatalnej pogody. Jak informują eksperci z IMGW, w piątek 12 czerwca wciąż zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe będą burze i opady deszczu.

Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie kraju możliwe burze i tam suma opadów do około 10 mm – czytamy na stronie IMGW.

W piątek będzie chłodno – na termometrach od 14°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie lokalnie na Pomorzu południowy. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (12/13.06.2026)

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (12/13.06.2026) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na Podkarpaciu.

Temperatura minimalna od 7°C na północnym wschodzie kraju, około 10°C w centrum do 13°C na zachodzie – podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, początkowo na północnym wschodzie kraju południowy. W Sudetach wiatr porywisty.