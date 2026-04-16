Przelotny deszcz i mgły, ale w tym miejscu będzie nawet 20°C. Prognoza pogody na 17.04.2026

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-04-16 14:46

Jaka będzie pogoda w piątek, 17 kwietnia 2026? Czekają nas zachmurzenia, ale z przejaśnieniami! Do tego przelotne opady deszczu i mgły. Termometry wskażą maksymalnie do 20°C. Gdzie będzie najcieplej? Szczegóły poniżej.

  • W piątek, 17 kwietnia 2026 roku, prognozowane są zachmurzenia z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz mgły, szczególnie rano na północy kraju.
  • Temperatura maksymalna wyniesie do 20°C na południowym zachodzie, natomiast na północnym wschodzie będzie około 11°C, a na Helu około 6°C.
  • W nocy z piątku na sobotę spodziewane są mgły na Pomorzu i w Wielkopolsce oraz przelotne opady deszczu na południu, z temperaturą minimalną od 2°C do 6°C i przygruntowymi przymrozkami do -3°C w niektórych regionach.

Pogoda na piątek, 17 kwietnia 2026

Jaki zapowiada się początek weekendu? Niestety, nie mamy dobrych wieści – czeka nas przelotny deszcz, mgły i chmury. Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w 17 kwietnia   na północy i zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami.

Rano na północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia, we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu – czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 17.04.2026

Najcieplej na południowym zachodzie kraju – tam termometry wskażą nawet do 20°C!

Temperatura maksymalna od około 11°C na północnym wschodzie, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej na Helu około 6°C – czytamy w komunikacie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju i okresami na Pomorzu porywisty, północno-zachodni i północny.

Noc z piątku na sobotę. Prognoza IMGW

 Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie miejscami duże. Na południu kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Wielkopolsce miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, chłodniej miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, około 0°C i przygruntowe przymrozki do -3°C – czytamy.

Wiatr słaby, z kierunków północnych.

