Przelotny deszcz i mgły, ale w tym miejscu będzie nawet 20°C. Prognoza pogody na 17.04.2026

Pogoda na piątek, 17 kwietnia 2026

Jaki zapowiada się początek weekendu? Niestety, nie mamy dobrych wieści – czeka nas przelotny deszcz, mgły i chmury. Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w 17 kwietnia na północy i zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami.

Rano na północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia, we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu – czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 17.04.2026

Najcieplej na południowym zachodzie kraju – tam termometry wskażą nawet do 20°C!

Temperatura maksymalna od około 11°C na północnym wschodzie, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej na Helu około 6°C – czytamy w komunikacie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju i okresami na Pomorzu porywisty, północno-zachodni i północny.

Noc z piątku na sobotę. Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie miejscami duże. Na południu kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Wielkopolsce miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, chłodniej miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, około 0°C i przygruntowe przymrozki do -3°C – czytamy.

Wiatr słaby, z kierunków północnych.