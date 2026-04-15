Nawet 20 stopni, ale również przymrozki i deszcz! Zaskakująca prognoza na 16 kwietnia

Najnowsza prognoza pogody na noc z 15 na 16 kwietnia
Skoro w prognozie pogody dla Polski pojawiło się 20 stopni na plusie, to czemu IMGW opublikował ostrzeżenia przed przymrozkami? Niskie temperatury zaatakują bowiem w nocy ze środy na czwartek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte alerty) obowiązują na terenie województw:
- pomorskiego
- warmińsko-mazurskiego
- zachodniopomorskiego
Co jeszcze czeka nas w nocy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje:
- Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie również rozpogodzenia. Na wschodzie kraju, miejscami słabe opady deszczu.
- W centrum i na północy silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów
- Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze kraju od 5 do 9 stopni Celsjusza, chłodniej na Pomorzu, Warmii oraz lokalnie w centrum około 1 stopnia, przymrozki głównie na Kaszubach do -1 stopnia. Wiatr słaby, zmienny.
Jaka będzie pogoda w czwartek, 16 kwietnia?
Przed nami względnie przyjemny dzień, na niebie zobaczymy sporo chmur i gdzieniegdzie przydadzą się parasole. - Rano na północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, przelotne opady deszczu - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 16 kwietnia.
Prognozowana temperatura maksymalna na 16 kwietnia:
- Suwałki - 10°C
- Gdańsk, Olsztyn, Koszalin - 11-12°C
- Białystok - 13°C
- Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin - 15°C
- Rzeszów, Kraków, Katowice - 16°C
- Poznań, Opole, Wrocław - 17°C
- Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra - 19°C
Lokalnie na krańcach zachodnich możliwe wzrosty do 20 stopni Celsjusza. Na czwartek IMGW nie zapowiada porywistego wiatru.