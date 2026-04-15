Nawet 20 stopni, ale również przymrozki i deszcz! Zaskakująca prognoza na 16 kwietnia

Konrad Marzec
2026-04-15 16:48

IMGW podał pogodę na czwartek (16 kwietnia 2026 r.). W ciągu dnia temperatury maksymalne mogą wzrosnąć do 20 stopni Celsjusza, ale w nocy Polacy zmierzą się z... przymrozkami! W kilku województwach przydadzą się parasole. Sprawdź, jak wygląda pogoda na jutro i prognoza pogody dla największych miast.

Autor: Unsplash.com Opady deszczu w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody na noc z 15 na 16 kwietnia

Skoro w prognozie pogody dla Polski pojawiło się 20 stopni na plusie, to czemu IMGW opublikował ostrzeżenia przed przymrozkami? Niskie temperatury zaatakują bowiem w nocy ze środy na czwartek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte alerty) obowiązują na terenie województw:

  • pomorskiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • zachodniopomorskiego

Co jeszcze czeka nas w nocy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje:

  • Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie również rozpogodzenia. Na wschodzie kraju, miejscami słabe opady deszczu.
  • W centrum i na północy silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów
  • Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze kraju od 5 do 9 stopni Celsjusza, chłodniej na Pomorzu, Warmii oraz lokalnie w centrum około 1 stopnia, przymrozki głównie na Kaszubach do -1 stopnia. Wiatr słaby, zmienny.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 16 kwietnia?

Przed nami względnie przyjemny dzień, na niebie zobaczymy sporo chmur i gdzieniegdzie przydadzą się parasole. - Rano na północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, przelotne opady deszczu - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 16 kwietnia.

Prognozowana temperatura maksymalna na 16 kwietnia:

  • Suwałki - 10°C
  • Gdańsk, Olsztyn, Koszalin - 11-12°C
  • Białystok - 13°C
  • Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin - 15°C
  • Rzeszów, Kraków, Katowice - 16°C
  • Poznań, Opole, Wrocław - 17°C
  • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra - 19°C

Lokalnie na krańcach zachodnich możliwe wzrosty do 20 stopni Celsjusza. Na czwartek IMGW nie zapowiada porywistego wiatru.

Polecany artykuł:

„One nie czekają - one biegną do człowieka!” Alarmujący głos naukowców w sprawi…
