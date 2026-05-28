Atak zimy w końcówce maja! Alarm w 9 województwach

IMGW ostrzega przed przymrozkami. 9 województw na liście!

Wielu Polaków zdążyło już zapomnieć o zimie, ale śnieżna pora roku nie zapomniała o Polakach. Dowodem są ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami, które dotyczą nocy z czwartku na piątek (28/29 maja 2026 r.). Synoptycy alarmują mieszkańców województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego

oraz podkarpackiego.

- Temperatura minimalna od 1 stopnia w dolinach karpackich oraz 2°C, 3°C na wschodzie i miejscami w centrum do 8°C na zachodzie, tylko nad morzem od 8°C do 10°C. Lokalnie w dolinach karpackich, centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około -2 stopni Celsjusza - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka będzie pogoda w piątek? Najpierw przymrozki, potem uderzenie gorąca

Prognozy na 29 maja nie są jednoznaczne. Eksperci wskazują na 26 stopni Celsjusza na zachodzie Polski, ale również na opady deszczu. Bardzo wysokie temperatury to jedno, ale lokalnie pogoda popsuje humory mieszkańcom i turystom. Parasole mogą się przydać na wschodzie, tam też trzeba będzie się liczyć z porywistym wiatrem.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to dopiero początek. W weekend Polacy zmierzą się z opadami deszczu i burzami. Czerwone pioruny z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się w województwach:

łódzkim

świętokrzyskim

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

Pamiętajmy, aby w trakcie burz zabezpieczyć cenne rzeczy i poinformować najbliższych o zagrożeniu. Warto obserwować mapę z ostrzeżeniami meteo i lokalne komunikaty centrów zarządzania kryzysowego. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Następne pytanie