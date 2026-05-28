Nawet 26°C na termometrach, ale tutaj spadnie deszcz. Prognoza IMGW na 29.05.2026

Prognoza IMGW na piątek 29.05.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w piątek 29 maja w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie okresami duże i tam możliwy słaby, przelotny deszcz.

Najcieplej będzie na zachodzie Polski.

Temperatura maksymalna od 18°C na wschodzie i miejscami nad morzem, około 21°C w centrum do 24°C, 26°C na zachodzie – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, tylko na północy okresami dość silny, nad morzem oraz na Warmii i Mazurach okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (29.05/30.05.2026)

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (29.05/30.05.2026) we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane. Możliwe burze!

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na zachodzie również burze. Na zachodzie Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Kujawach oraz w Wielkopolsce prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 6°C na Podhalu i północnym wschodzie, około 10°C w centrum do 14°C, 15°C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach nad ranem do 90 km/h.