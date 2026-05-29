Burze i klimat jak z horroru! Zaraz się zacznie. Wskazali 6 województw

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-29 10:17

Prognoza pogody na zbliżający się weekend (30-31 maja) dla Polski nie wygląda dobrze. Synoptycy z IMGW wskazują na burze, opady deszczu i ciemne chmury nad dużymi miastami. Instytut przewiduje niebezpieczne zjawiska atmosferyczne w sześciu województwach. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i gdzie przygotować parasole.

Burza na niebie. Niekorzystna prognoza pogody

i

Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Niekorzystna prognoza pogody

Niespokojna końcówka maja w prognozie pogody

Pogoda solidnie miesza w samej końcówce piątego miesiąca roku. 28 maja informowaliśmy czytelników o niespodziewanym ataku zimy i ostrzeżeniami przed przymrozkami. W piątek Polacy w wielu rejonach cieszą się piękną pogodą, a na zachodzie termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza. Niestety, są to miłe złego początki. Prognoza IMGW na weekend nie jest korzystna, zwłaszcza dla południowych i południowo zachodnich województw. - Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz w centrum i na południu suma opadów do 20 mm - czytamy w analizie synoptycznej na 30 maja.

Polecany artykuł:

Załamanie pogody z burzami i deszczem uderzy niespodziewanie! A już miało być t…

Jaka będzie pogoda w weekend 30-31 maja? Burze to nie wszystko

W sobotę Polska zostanie podzielona. Na północnym zachodzie kraju warunki atmosferyczne będą zachęcać do długich spacerów, a na południu ciemne chmury i burze będą skutecznie blokować aktywność na świeżym powietrzu. IMGW wskazuje 6 województw, w których może zagrzmieć:

  • łódzkie
  • świętokrzyskie
  • małopolskie
  • śląskie
  • opolskie
  • dolnośląskie

To dane z mapy IMGW, którą widzimy w serwisie o godzinie 10:00. Na niebie pociemnieje m.in. w okolicach Łodzi i Katowic. W prognozie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać również alerty pierwszego stopnia przed burzami na Podkarpaciu, ale takie komunikaty najpewniej zostaną opublikowane dopiero 1 czerwca. Możliwe są aktualizacje. Na ten moment wygląda na to, że deszcze zostaną z Polakami do końca weekendu. 31 maja parasole na pewno przydadzą się we wschodnich województwach i w centrum kraju.

- W czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Dlatego, o ile to możliwe, nie należy z niego wychodzić - przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronach RCB. Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha
Pytanie 1 z 10
W jakim kierunku wieje halny?
Chylińska nawet w deszczu nie przerwała show. Chwyciła za mopa i… Nagranie podbija sieć! | SE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BURZE Z GRADEM
PROGNOZA IMGW