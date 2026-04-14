Pogoda na środę: Jakie są prognozy na 15 kwietnia? Deszcz zaskoczy w tych regionach

Konrad Marzec
2026-04-14 16:40

Pogoda na środę, 15 kwietnia 2026 r., przekazana przez IMGW jest w dużej mierze optymistyczna. Jedynym problemem będą opady deszczu. Gdzie trzeba mieć ze sobą parasol? Sprawdź najnowszą pogodę na jutro i przygotuj się na konkretne warunki atmosferyczne.

Deszcz w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Autor: Unsplash.com Deszcz w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

W nocy z wtorku na środę (14/15 kwietnia 2026 r.) dominować będzie pogoda, kojarzona zazwyczaj z jesienną porą roku. Na najbliższe godziny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

  • Zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko początkowo na krańcach wschodnich oraz w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu.
  • Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 6 do 9 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na krańcach wschodnich oraz na północnym wschodzie, od 3 do 5 stopni Celsjusza.
  • Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na zachodzie kraju zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze wschodni i południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda w środę, 15 kwietnia? Sprawdź prognozę na jutro

W wielu rejonach Polski krajobraz będzie ponury. Za oknami ujrzymy szarzyznę, która będzie nas wprawiała w senny nastrój. - W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północnym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, słabe opady deszczu - wskazuje IMGW w synoptycznej prognozie na 15 kwietnia. Parasole mogą się przydać w województwach:

  • lubelskim
  • mazowieckim
  • podkarpackim
  • małopolskim
  • śląskim
  • opolskim
  • świętokrzyskim
  • łódzkim

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast:

  • Koszalin, Gdańsk - 11°C
  • Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń - 12°C 
  • Szczecin, Kielce, Łódź, Opole - 14°C 
  • Białystok, Suwałki, Warszawa, Lublin, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Katowice - 15°C 
  • Kraków, Rzeszów, Zielona Góra - 16°C 

Na wybrzeżu okresami umiarkowany wiatr, który znacząco obniży temperatury odczuwalne. Tego typu warunki atmosferyczne będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. Wyraźne ochłodzenie prognozowane jest na 20 kwietnia.

Polecany artykuł:

Pokazali nową pogodę na majówkę. Beztroskie grillowanie zmieni się w koszmar
Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
