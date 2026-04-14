Pogoda na środę: Jakie są prognozy na 15 kwietnia? Deszcz zaskoczy w tych regionach

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

W nocy z wtorku na środę (14/15 kwietnia 2026 r.) dominować będzie pogoda, kojarzona zazwyczaj z jesienną porą roku. Na najbliższe godziny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

Zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko początkowo na krańcach wschodnich oraz w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 6 do 9 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na krańcach wschodnich oraz na północnym wschodzie, od 3 do 5 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na zachodzie kraju zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze wschodni i południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda w środę, 15 kwietnia? Sprawdź prognozę na jutro

W wielu rejonach Polski krajobraz będzie ponury. Za oknami ujrzymy szarzyznę, która będzie nas wprawiała w senny nastrój. - W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północnym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, słabe opady deszczu - wskazuje IMGW w synoptycznej prognozie na 15 kwietnia. Parasole mogą się przydać w województwach:

lubelskim

mazowieckim

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

świętokrzyskim

łódzkim

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast:

Koszalin, Gdańsk - 11°C

Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń - 12°C

Szczecin, Kielce, Łódź, Opole - 14°C

Białystok, Suwałki, Warszawa, Lublin, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Katowice - 15°C

Kraków, Rzeszów, Zielona Góra - 16°C

Na wybrzeżu okresami umiarkowany wiatr, który znacząco obniży temperatury odczuwalne. Tego typu warunki atmosferyczne będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. Wyraźne ochłodzenie prognozowane jest na 20 kwietnia.

