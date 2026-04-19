Załamanie pogody z burzami, deszczami i silnym wiatrem! Wskazali konkretne regiony

IMGW: Najnowsza prognoza pogody dla Polski - 19/20 kwietnia 2026 r.

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że noc z niedzieli na poniedziałek (19/20 kwietnia) nie będzie spokojna. Eksperci z IMGW zapowiadają m.in.:

Opady deszczu, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze. Opady śniegu jedynie w górach. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm

Temperaturę minimalną od 1 stopni na północnym wschodzie, około 6 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie do 9 na południowym wschodzie.

Na południowym zachodzie wiatr w porywach do 60 km/h. Nad morzem nasilający się do dość silnego i w porywach do 55 km/h. Podczas burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Instytut opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu! Obowiązują one do 20 kwietnia (możliwe są aktualizacje). Synoptycy wskazali konkretne regiony:

Województwa: lubuskie, dolnośląskie (część powiatów) i wielkopolskie (część powiatów) - ostrzeżenie drugiego stopnia

Województwa: wielkopolskie (część powiatów), dolnośląskie (część powiatów), zachodniopomorskie, śląskie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie - ostrzeżenie pierwszego stopnia

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Lokalnie możliwe burze. Najsilniejsze opady prognozowane są na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek - podaje IMGW w komunikacie dla Zielonej Góry.

Pogoda na jutro: Jaka będzie temperatura i gdzie spadnie deszcz w poniedziałek, 20 kwietnia?

W ciągu dnia pogoda będzie się uspokajać, ale gdzieniegdzie przydadzą się parasole i może zagrzmieć. Lokalnie drogi będą śliskie i warunki atmosferyczne mogą utrudniać życie kierowcom.

- Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - zapowiada IMGW w prognozie na 20 kwietnia.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Zielona Góra - 7°C

Gorzów Wielkopolski, Poznań - 8°C

Łódź, Kielce - 9°C

Rzeszów, Lublin, Suwałki, Gdańsk, Opole, Kraków - 10°C

Szczecin, Katowice - 11°C

Białystok, Olsztyn, Koszalin - 12°C

Warszawa - 13°C

Bydgoszcz, Toruń - 14°C

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem odnotujemy dość silny i tam porywy wiatru do 55 km/h. Takie warunki będą wyraźnie obniżać temperatury odczuwalne. Na poprawę pogody poczekamy do środka tygodnia. Doniesienia synoptyków będziemy aktualizować w "Super Expressie".

