Delikatny mróz, a potem ładny dzień. Pogoda szykuje niespodzianki

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Taka będzie noc z wtorku na środę, 21/22 kwietnia

Przed nami względnie spokojna noc, choć gdzieniegdzie przydadzą się ciepłe płaszcze. Myślimy tu o wszystkich, którzy muszą po zmroku wyjść z domu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły prognozy na 21/22 kwietnia:

Początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na północy miejscami silne zamglenia, a lokalnie również krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a lokalnie, zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na północy i wschodzie kraju, spadek temperatury do około -4 stopni. Cieplej miejscami na wybrzeżu, około 3 stopni.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany!

Jaka będzie pogoda w środę, 22 kwietnia?

W ciągu dnia słońce regularnie będzie przebijało się przez chmury, okresami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Wiatr powinien być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, miejscami również północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, a na nizinach brak silnych akcentów wietrznych.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Kielce - 12°C

Suwałki, Białystok, Opole - 13°C

Łódź, Lublin, Rzeszów, Wrocław - 14°C

Warszawa, Olsztyn, Koszalin - 15°C

Poznań, Zielona Góra, Toruń, Bydgoszcz - 16°C

Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Poznań - 17°C

Ładna pogoda zostanie z Polakami przynajmniej do piątku. Na 24 kwietnia zapowiadane są opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. W drugiej części weekendu i na początku ostatniego tygodnia kwietnia znacznie się ochłodzi. Synoptycy wracają do jednocyfrowych temperatur. Prognozy będziemy aktualizować.