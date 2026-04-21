Delikatny mróz, a potem ładny dzień. Pogoda szykuje niespodzianki

Konrad Marzec
2026-04-21 16:50

IMGW podał szczegółową synoptyczną prognozę pogody na środę (22 kwietnia 2026 r.). Eksperci zapowiadają mróz, który pojawi się najbliższej nocy i bardzo przyjemny dzień ze słońcem oraz przyjemnymi temperaturami. Sprawdź szczegóły pogody na jutro, opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce w prognozie pogody

Autor: Unsplash.com Słońce w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Taka będzie noc z wtorku na środę, 21/22 kwietnia

Przed nami względnie spokojna noc, choć gdzieniegdzie przydadzą się ciepłe płaszcze. Myślimy tu o wszystkich, którzy muszą po zmroku wyjść z domu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły prognozy na 21/22 kwietnia:

  • Początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na północy miejscami silne zamglenia, a lokalnie również krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.
  • Temperatura minimalna od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a lokalnie, zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na północy i wschodzie kraju, spadek temperatury do około -4 stopni. Cieplej miejscami na wybrzeżu, około 3 stopni.
  • Wiatr słaby, okresami umiarkowany!

Jaka będzie pogoda w środę, 22 kwietnia?

W ciągu dnia słońce regularnie będzie przebijało się przez chmury, okresami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Wiatr powinien być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, miejscami również północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, a na nizinach brak silnych akcentów wietrznych.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Kielce - 12°C
  • Suwałki, Białystok, Opole - 13°C
  • Łódź, Lublin, Rzeszów, Wrocław - 14°C
  • Warszawa, Olsztyn, Koszalin - 15°C
  • Poznań, Zielona Góra, Toruń, Bydgoszcz - 16°C
  • Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Poznań - 17°C

Ładna pogoda zostanie z Polakami przynajmniej do piątku. Na 24 kwietnia zapowiadane są opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. W drugiej części weekendu i na początku ostatniego tygodnia kwietnia znacznie się ochłodzi. Synoptycy wracają do jednocyfrowych temperatur. Prognozy będziemy aktualizować.

