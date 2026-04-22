Przymrozki i śnieg w kwietniu? IMGW ujawnia szczegóły

- W czwartek, 23 kwietnia, spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. Maksymalna temperaturda do 17°C.
- Na południu Polski do godziny 8:00 obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące przymrozków.
- Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, we wschodniej Polsce osiągający do 60 km/h, a w Sudetach i Karpatach odpowiednio do 70 km/h i 80 km/h.
Prognoza IMGW na czwartek, 23.04
Z prognoz IMGW wynika, że w czwartek (23 kwietnia) w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
- Miejscami w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.
Termometry wskażą mkasymalnie do około 17°C. Gdzie będzie najcieplej?
- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 11°C do 15°C, cieplej miejscami na zachodzie i południowym zachodzie kraju, około 17°C; chłodniej na wybrzeżu, od 6°C do 9°C - czytamy na stronie IMGW.
Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju także dość silny i w porywach około 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h.
Rankiem możliwe przymrozki. Jeszcze do godz. 8.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla:
- Małopolski (powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki)
- i dla Podkarpacia (powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki).
Pogoda na jutro. Prognoza IMGW z czwartku na piątek ( 23/24 kwietnia 2026).
Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek ( 23/24 kwietnia 2026) zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
- W Tatrach możliwe słabe opady śniegu - czytamy na stronie IMGW.
W nocy temperatura może spaść w okolice 0°C.
- Temperatura minimalna od 1°C; 3°C na wschodzie do 4°C; 6°C na zachodzie; chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich, około 0°C - podaje IMGW.
Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.