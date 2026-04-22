Przymrozki i śnieg w kwietniu? IMGW ujawnia szczegóły

W czwartek, 23 kwietnia, spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. Maksymalna temperaturda do 17°C.

Na południu Polski do godziny 8:00 obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące przymrozków.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, we wschodniej Polsce osiągający do 60 km/h, a w Sudetach i Karpatach odpowiednio do 70 km/h i 80 km/h.

Prognoza IMGW na czwartek, 23.04

Z prognoz IMGW wynika, że w czwartek (23 kwietnia) w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

- Miejscami w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Termometry wskażą mkasymalnie do około 17°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 11°C do 15°C, cieplej miejscami na zachodzie i południowym zachodzie kraju, około 17°C; chłodniej na wybrzeżu, od 6°C do 9°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju także dość silny i w porywach około 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Rankiem możliwe przymrozki. Jeszcze do godz. 8.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla:

Małopolski (powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki)

i dla Podkarpacia (powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki).

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW z czwartku na piątek ( 23/24 kwietnia 2026).

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek ( 23/24 kwietnia 2026) zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

- W Tatrach możliwe słabe opady śniegu - czytamy na stronie IMGW.

W nocy temperatura może spaść w okolice 0°C.

- Temperatura minimalna od 1°C; 3°C na wschodzie do 4°C; 6°C na zachodzie; chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich, około 0°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.